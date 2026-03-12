नागपूर

LPG Cylinder Shortage: मंगल कार्यांत युद्धाचे ‘विघ्न’; १५ मार्चपासून कॅटरिंगचे ऑर्डर्स बंद करणार!

Nagpur Catering Crisis: नागपुरात व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या टंचाईमुळे कॅटरिंग व्यवसाय संकटात सापडला आहे. १५ मार्चपासून नवीन ऑर्डर्स स्वीकारणे बंद करण्याचा निर्णय कॅटरिंग व्यावसायिकांनी घेतला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : वाढत्या युद्धस्थितीचे तीव्र पडसाद आता स्थानिक स्तरावर उमटू लागले आहेत. हॉटेल आणि औद्योगिक क्षेत्रापाठोपाठ शहरातील कॅटरिंग व्यवसायालाही झळ बसू लागली आहे. व्यावसायिक सिलिंडरच्या टंचाईमुळे कॅटरिंग व्यावसायिकांनी १५ मार्चपासून नवीन ऑर्डर्स स्वीकारणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

