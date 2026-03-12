LPG Cylinder Shortage: मंगल कार्यांत युद्धाचे ‘विघ्न’; १५ मार्चपासून कॅटरिंगचे ऑर्डर्स बंद करणार!

नागपूर : वाढत्या युद्धस्थितीचे तीव्र पडसाद आता स्थानिक स्तरावर उमटू लागले आहेत. हॉटेल आणि औद्योगिक क्षेत्रापाठोपाठ शहरातील कॅटरिंग व्यवसायालाही झळ बसू लागली आहे. व्यावसायिक सिलिंडरच्या टंचाईमुळे कॅटरिंग व्यावसायिकांनी १५ मार्चपासून नवीन ऑर्डर्स स्वीकारणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .विशेष म्हणजे, १५ मार्चला शहरात विवाहाचे मोठे मुहूर्त असून, ऐन लग्नसराईत हे संकट ओढवल्याने यजमानांसह व्यावसायिकही पुरते हवालदिल झाले आहेत. कॅटरिंग व्यावसायिकांनीच माघार घेतल्याने बँकेट हॉल, लॉन्स, मंगल कार्यालये आणि रिसॉर्ट्सच्या व्यवसायावरही याचे सावट पसरले आहे..Gas Shortage: गॅसटंचाईची धास्ती! नव्या नियमांमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम; वितरण केंद्राबाहेर रांगा.लग्नासह वाढदिवस, साक्षगंध आणि मुंजीचे सोहळे थांबविण्याची वेळ येईल, अशी भीती हॉल व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी गुरुवारी (ता. १२) एका विशेष बैठक बोलवून त्यात पुढील रणनीतीवर चर्चा केली जाणार आहे. कॅटरिंग व्यवसाय हा आमच्या क्षेत्राचा कणा असल्याने या समस्येचा परिणाम संपूर्ण साखळीवर होत असल्याचे व्यावसायिकांनी नमूद केले..पुरवठा तातडीने सुरळीत कराज्या ग्राहकांनी आधीच बुकिंग केले आहे, त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची भीतीही आता व्यक्त होत आहे. परिस्थिती न सुधारल्यास लोकांना लग्नाचे सोहळे पुढे ढकलण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. यावर तोडगा म्हणून सरकारने तातडीने सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी दीपक कॅटरर्सचे संचालक दीपक मोर्य यांनी केली आहे..Mumbai Gas Shortage : मुंबईच्या चुली विझल्या; गॅस टंचाईने अनेक हॉटेल्स बंद, फूड डिलिव्हरीवरही मोठा परिणाम.जागतिक स्तरावरील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे गॅस सिलिंडरचा पुरवठा कमालीचा विस्कळीत झाला आहे. पुरवठ्यातील या मोठ्या तुटवड्यामुळे स्वयंपाकाची गती मंदावल्याने ऐन लग्नसराईच्या हंगामात व्यावसायिक मोठ्या पेचात सापडले आहेत. गॅस एजन्सीशी संपर्क साधला असता एकही सिलिंडर उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. हजारो पाहुण्यांच्या जेवणाचे नियोजन आधीच झालेले असताना आता ऐनवेळी गॅसअभावी पुढील मार्ग कसा काढावा, असा गंभीर प्रश्न आमच्यासमोर निर्माण झाला आहे.-बंडू राऊत, संचालक, जगदंबा कॅटरर्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.