Nagpur Court: भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून सुटकेसाठी दिली लाच; दोघांना विशेष न्यायालयाने सुनावला कारावास

नागपूर : भ्रष्टाचार प्रकरणात यापूर्वीच गुन्हा दाखल असताना यामध्ये दिलासा मिळावा म्हणून तीन लाख रुपयांची लाच देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोघांना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने प्रत्येकी तीन वर्षांची सक्तमजुरी, प्रत्येकी १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास सहा महिने सश्रम कारावास भोगावा लागेल..डॉ. पंकजकुमार पुष्पम आणि ओम शंकर सिंह अशी आरोपींची नावे आहेत. न्यायाधीश एस. पी. पोंक्षे यांनी हा निर्णय दिला. दोघांविरोधात सीबीआयचे तत्कालीन पोलिस उपअधीक्षक हेमंत खराबे यांनी तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, दोघांनी खराबे यांना तीन लाख रुपयांची ऑफर दिली होती. खराबेंनी याची सीबीआयकडे परत तक्रार केली..दोघांनी त्यांना त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन लाच देण्याचा प्रयत्न केला होता. खराबे हे चंद्रपूरमधील एका प्रकरणाचा तपास करीत होते. तपासात अनुकूलता मिळावी आणि कारवाईची दिशा बदलावी, यासाठी आरोपींनी तीन लाख रुपयांचा प्रस्ताव दिला होता..त्यांच्या तक्रारीनुसार निवासस्थानी सापळा रचण्यात आला. ठरल्याप्रमाणे आरोपी लाचेची रक्कम घेऊन पोहोचताच पथकाने दोघांना रंगेहाथ अटक केली. लाचखोरीतून सुटकेसाठी लाच देऊ करताना पकडले जाण्याच्या घटना अतिशय दुर्मीळ असतात..पोलिस विभागाच्या भाषेत याला 'रिव्हर्स ट्रॅप' असे म्हणतात. अशा प्रकरणांमध्ये सहसा शिक्षाही होत नाहीत. रिव्हर्स ट्रॅपमध्ये नागपूर जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षांमधील ही पहिलीच शिक्षा असल्याचे सांगितले जात आहे. सीबीआयतर्फे विशेष सरकारी वकील ॲड. अंजली लोखंडे यांनी बाजू मांडली..