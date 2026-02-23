नागपूर

Nagpur Court: भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून सुटकेसाठी दिली लाच; दोघांना विशेष न्यायालयाने सुनावला कारावास

Nagpur Court: नागपूरमध्ये भ्रष्टाचार प्रकरणात लाच देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या डॉ. पंकजकुमार पुष्पम आणि ओम शंकर सिंह यांना सीबीआय विशेष न्यायालयाने प्रत्येकी तीन वर्षांची सक्तमजुरी व दहा हजार रुपयांचा दंड सुनावला.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : भ्रष्टाचार प्रकरणात यापूर्वीच गुन्हा दाखल असताना यामध्ये दिलासा मिळावा म्हणून तीन लाख रुपयांची लाच देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोघांना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने प्रत्येकी तीन वर्षांची सक्तमजुरी, प्रत्येकी १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास सहा महिने सश्रम कारावास भोगावा लागेल.

