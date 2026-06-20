नागपूर: ‘लाँग टर्म’ आणि टिकाऊ विकासाचा विचार करून शहरात कोट्यवधी रुपये खर्चून सिमेंट रस्त्यांचे जाळे विणण्यात आले. मात्र, अनेक रस्त्यांना अल्पावधीतच मोठे तडे गेले आहे. यामुळे रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, हे तडे वाहनचालकांसाठी जीवघेणे ठरत आहे..शहरातील वाहतूक सुरळीत व्हावी आणि पावसाळ्यात रस्ते खराब होऊ नयेत, या उद्देशाने प्रशासनाने सिमेंट रस्त्यांचा पर्याय निवडला. डांबरी रस्त्यांच्या तुलनेत सिमेंट रस्ते ३० ते ४० वर्षे टिकतील, असा दावा केला गेला होता. मात्र, अनेक प्रभागांत आणि मुख्य मार्गांवरील रस्त्यांना भेगा पडल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनाचा ‘लाँग टर्म’ विकासाचा दावा साफ फोल ठरताना दिसत आहे..Amit Shah Kolhapur Speech : अमित शहांकडून कोल्हापुरात उद्धव ठाकरेंना अप्रत्यक्ष टोला; एकनाथ शिंदेंचा उल्लेख थेट ‘शिवसेना प्रमुख’ म्हणून उल्लेख.उंच-सखल भागांमुळे अपघातांचा धोकारस्त्यांवरील फटी तसेच उंच-सखल पृष्ठभागामुळे वाहनचालकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. समोरून येणाऱ्या वाहनांना जागा देताना किंवा किरकोळ दुर्लक्ष झाल्यास दुचाकीचे चाक फटीत अडकण्याच्या घटना घडत आहेत. रात्रीच्या वेळी या त्रुटी सहज लक्षात न आल्याने धोका अधिक वाढतो. अचानक धक्का बसल्याने वाहनावरील नियंत्रण सुटणे, घसरून पडणे किंवा गंभीर दुखापत होण्याच्या घटना समोर येत आहेत. पादचाऱ्यांनाही अशा ठिकाणी चालताना अडथळे आणि अपघाताचा धोका निर्माण होत आहे..रस्ता-गट्टूंच्या उंचीत मोठी तफावतशहरात सिमेंट रस्त्यांच्या कामांसोबत उभारण्यात आलेल्या इंटरलॉकिंग गट्टूंच्या बांधकामात अनेक त्रुटी आढळून येत आहेत. अनेक प्रमुख मार्गांवर रस्ता आणि गट्टू यांची पातळी एकसमान नसल्याचे दिसून येते. काही ठिकाणी गट्टू रस्त्यापेक्षा उंच आहेत, तर काही भागांत ते खचल्याने खालच्या स्तरावर गेले आहेत. याशिवाय रस्ता आणि गट्टू यांच्या जोडणीच्या भागात जागोजागी फटी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना वाहन चालवताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.