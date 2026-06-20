नागपूर

Nagpur: कोट्यवधी खर्चून बांधलेल्या रस्त्यांवर भेगा;n अपघातांचा धोका; दुचाकीस्वारांच्या जिवाशी खेळ, गुणवत्तेवर प्रश्‍नचिन्ह

Cracks Appear on Newly Built Cement Roads in Nagpur: नागपुरातील कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेल्या सिमेंट रस्त्यांवर अल्पावधीतच भेगा पडल्याने गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: ‘लाँग टर्म’ आणि टिकाऊ विकासाचा विचार करून शहरात कोट्यवधी रुपये खर्चून सिमेंट रस्त्यांचे जाळे विणण्यात आले. मात्र, अनेक रस्त्यांना अल्पावधीतच मोठे तडे गेले आहे. यामुळे रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, हे तडे वाहनचालकांसाठी जीवघेणे ठरत आहे.

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Road conditions and repairs
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