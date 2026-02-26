नागपूर

Nagpur News: पाण्याच्या टाकीत पडून चिमुकल्याचा मृत्यू; शेजाऱ्यास अटक, सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल

Nagpur Tank Accident:कळमना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मिनीमातानगर परिसरात उघड्या पाण्याच्या टाकीत पडून दोन वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू झाला. ही मंगळवारी (ता.२४) सायंकाळी सात वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली.
सकाळ वृत्तसेवा
