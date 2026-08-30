Nagpur Children Health Issue: दररोज ६०० चिमुकले येतात तापाने फणफणत; मेडिकल, मेयोतील ओपीडीवर संसर्गजन्य आजारांचा वाढता भार

नागपूर: पावसाळा सुरू होताच नागपूरच्या मेडिकल-मेमध्ये बालरुग्णांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढली असून, दररोज तब्बल ६०० मुले ताप, डेंग्यू आणि टायफॉइडने फणफणत ओपीडीत येत आहेत.मेयो, मेडिकलमध्ये १२ वर्षांपर्यंतच्या मुलांमध्ये ताप आणि त्यासंबंधित आजारांचे प्रमाण गेल्या दोन महिन्यांच्या तुलनेत सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढले आहे..रुग्णालयाच्या बालरोग बाह्यरुग्ण विभागात सध्या दररोज सरासरी ६०० बालरुग्ण उपचारासाठी येत आहेत. यातील ६० टक्के मुले व्हायरल फीव्हर, तर प्रत्येकी २० टक्के मुले डेंग्यू आणि टायफॉइडने त्रस्त असल्याचे चित्र आहे. मेडिकलच्या बालरोग ओपीडीत सध्या दररोज सरासरी ३५० रुग्ण, तर मेयोत सुमारे २५० बालरुग्ण येत आहेत. दोन्ही रुग्णालये मिळून ही संख्या ६०० पर्यंत गेली आहे. यातील सुमारे ३६० मुलांमध्ये व्हायरल फीव्हरची लक्षणे, तर प्रत्येकी सुमारे १२० मुलांमध्ये डेंग्यू आणि टायफॉइडची लक्षणे आढळल्याने पालकांची चिंता वाढली आहे..सात आठवड्यांची गर्भवती, आई होणार होती, पण नराधमांनी झाडाला बांधून जिवंत जाळलं; 54 दिवसांनी मनजीतचा मृत्यू .वातावरणातील बदलाचा परिणामपावसाळ्यात हवामानात होणारे अचानक बदल व्हायरल संसर्गाच्या प्रसाराला पोषक ठरतात. संक्रमित व्यक्तीच्या संपर्कातून तसेच खोकताना किंवा शिंकताना हवेत पसरणाऱ्या सुक्ष्म थेंबांमधून संसर्ग होत आहे. शाळांमधील गर्दी, मुलांचा एकमेकांशी संपर्क यामुळेही संक्रमणाचा धोका वाढला आहे. ताप, अशक्तपणा, अंगदुखी, डोकेदुखी, घसा खवखवणे, नाक वाहणे, खोकला, भूक मंदावणे तसेच काही मुलांमध्ये उलट्या किंवा जुलाब अशी लक्षणे आहेत.डेंग्यूचा वाढता धोकादोन्ही रुग्णालयांत येणाऱ्या बालरुग्णांपैकी सुमारे २० टक्के म्हणजे दररोज जवळपास १२० मुलांमध्ये डेंग्यूसदृश लक्षणे आढळत आहेत. डेंग्यूमध्ये तीव्र ताप, डोकेदुखी, डोळ्यांच्या मागे वेदना, स्नायू व सांधेदुखी, मळमळ, उलट्या आणि अंगावर पुरळ अशी लक्षणे दिसतात..World Cup 2027: वर्ल्ड कप २०२७साठी टीम इंडियाचा खास प्लॅन! स्टार खेळाडूंच्या जागेसाठी ‘या’ युवा फलंदाजावर निवडकर्त्यांचा विश्वास.टायफॉइडचेही प्रमाण वाढलेअस्वच्छ किंवा दूषित अन्न आणि पाण्यामुळे पसरणाऱ्या टायफॉइडचे प्रमाणही वाढत आहे. साल्मोनेला टायफी या जीवाणूमुळे होणाऱ्या या संसर्गात हळूहळू वाढणारा ताप, डोकेदुखी, अशक्तपणा, भूक कमी होणे, पोटदुखी, मळमळ तसेच बद्धकोष्ठता किंवा जुलाब अशी लक्षणे दिसतात. दोन्ही रुग्णालयांत दररोज येणाऱ्या बालरुग्णांपैकी सुमारे २० टक्के म्हणजे जवळपास १२० मुलांमध्ये टायफॉइडची लक्षणे आहेत."पावसाळ्यात मुलांमध्ये तापाचे प्रमाण वाढणे सामान्य आहे. सध्या व्हायरल फीव्हर, डेंग्यू आणि टायफॉइडचे प्रमाण वाढले आहे. पालकांनी स्वतःच्या मनाने कोणतेही औषध देणे टाळावे."- डॉ. अविनाश गावंडे, बालरोगतज्ज्ञ तथा वैद्यकीय अधीक्षक, मेडिकल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.