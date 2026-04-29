Nagpur News: अर्धा सिमेंट रस्ता, अर्धा डांबरी; सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अजब कारभार

नागपूर: सिव्हिल लाइन्स भागात गेल्या सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून सिमेंट रस्ता तयार करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, अद्यापही तो पूर्ण झाला नसल्याने वाहनचालक व नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. .काही ठिकाणी अर्धवट काम सोडल्यामुळे अपघाताचा धोका वाढला असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संथकामामुळे नागरिकांचा रोष वाढत चालला आहे..सिव्हिल लाइन्स भागातील विज्ञान महाविद्यालय ते राजाराणी चौक दरम्यान सिमेंट रस्त्याचे काम सुरू आहे. रस्त्याचा मुख्य भाग तयार झाला. मात्र, हिस्लॉप कॉलेजकडून करोडपती गल्लीकडून पुढे जिल्हा न्यायालयाकडे जाणाऱ्या मार्गावर अर्धवट सिमेंट टाकून ठेवण्यात आले आहे..त्यामुळे अर्धा रस्ता डांबरी तर अर्धा रस्ता सिमेंटचा झाला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून हा रस्ता तसाच अर्धवट सोडण्यात आला आहे. वाहनचालकांना या रस्त्यावरून जाताना मोठी कसरत करावी लागते. वाहन नीट रस्त्यावरून जात नसल्याने वाहतूक कोंडीसह अपघाताचा धोका सुद्धा वाढला आहे. रस्त्याची कामे संथपणे सुरू असल्याने पायी जाणाऱ्या नागरिकांना सुद्धा त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे..सावधान, काम सुरू आहे!गेल्या अनेक दिवसांपासून या रस्त्यावर बहुतांश ठिकाणी 'सावधान काम सुरू आहे' असे बॅरिकेड्स लावून रस्ता अडविण्यात आला आहे. कित्येक दिवस एकाच ठिकाणी असे बॅरिकेड्स लावून रस्ता अडविण्यात येत असल्याने काम कधी पूर्ण होणार? असा सवाल नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात माहिती घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता नंदकिशोर ढेंगळे यांच्याशी वारंवार संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. ढेंगळे यांनी 'सकाळ' प्रतिनिधीचा मोबाईल क्रमांकसुद्धा ब्लॉक करून ठेवला. त्यांच्या कार्यालयात माहिती घेण्यासाठी प्रतिनिधी गेले असता तेथील कर्मचाऱ्यांनी ते उपस्थित नसल्याचे सांगितले.