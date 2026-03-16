Nagpur News: इम्प्रेस मॉलवरून उडी घेत विद्यार्थ्याने संपवले जीवन; शनिवारपासून होता बेपत्ता, विषही केले प्राशन

नागपूर : गणेशपेठ हद्दीतील 'इम्प्रेस सिटी मॉल'च्या चौथ्या माळ्यावरून उडी घेत, बारावीच्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. ही घटना रविवारी (ता. १५) सकाळी उघडकीस आली. शनिवारपासून तो घरातून बेपत्ता असल्याची तक्रार नातेवाईकांनी हुडकेश्वर ठाण्यात दाखल केली होती..यश सुनील झाडे (वय १८, जवाहरनगर, मानेवाडा) असे विद्यार्थ्याचे नाव आहे. तो बारावीचा विद्यार्थी होता. त्याचे वडील विविध फर्मच्या अकाउंटिंगची कामे करतात. त्याचा मोठा भाऊसुद्धा हेच काम करतो. मिळालेल्या माहितीनुसार, यशचे बारावीचे पेपर ११ मार्चलाच संपले..त्यानंतरही तो दररोज पेपर असल्याचे सांगून बाहेर पडायचा. शनिवारी (ता. १४) घरी आला आणि दुपारी २ वाजता खेळायला जात असल्याचे सांगून घरून निघून गेला. रात्री उशिरापर्यंत घरी न परतल्याने घरच्यांनी हुडकेश्वर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. रविवारी सकाळी ९ वाजताच्या सुमारास त्याचा मृतदेह मॉलच्या दुसऱ्या माळ्यावर पडून असल्याचे दिसून आले..माहिती मिळताच, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पांडुरंग जाधव पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. फॉरेन्सिक टीमही पोहोचली. पोलिसांनी मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी मेयोमध्ये पाठवून दिला. प्राथमिक तपासात त्याने तणावातून आत्महत्या केल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सीसीटीव्हीव्दारे शोधले घरआकस्मिक मृत्यूची नोंद केल्यावर पोलिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी करीत त्याचे घर शोधून काढले. घटनास्थळी त्याच्याजवळ पाण्याची बाटली आणि उंदीर मारण्याचे वीषही आढळून आले. ते प्राशन केल्यानंतर त्याने मॉलवरून उडी घेतल्याची शंका पोलिसांनी व्यक्त केली.