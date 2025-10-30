नागपूर

CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांच्या घराजवळ बंदोबस्त; चौफेर ‘बॅरीकेटिंग’, रामगिरीवरही सुरक्षा बंदोबस्त

Tight Security Near CM Fadnavis’s Nagpur Residence: शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नागपुरातील मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर पोलिस बंदोबस्त वाढविला. वाहनांची चौकशी, रामगिरीवरही ‘बॅरीकेटिंग’.
नागपूर : आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहर पोलिसांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या धरमपेठेतील घराच्या परिसरात चौफेर बंदोबस्त लावला आहे. सीताबर्डी पोलिसांकडून परिसरात येणाऱ्या सर्वच वाहनांची कसून तपासणी करण्यात येत आहे.

