Nagpur Cold Wave: महाबळेश्वरपेक्षा नागपूर थंड; तापमान ८.१ अंशावर

नागपूर : उपराजधानीत सध्या थंडीने अक्षरशः थैमान घातले असून यंदाच्या हिवाळ्यातील गारठा उचांकावर पोहोचल्याची स्थिती आहे. विशेष म्हणजे, याबाबत राज्यातील सर्वात थंड हवेचे ठिकाण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाबळेश्वरलाही नागपूरने मागे टाकले आहे..महाबळेश्वरमध्ये आज ११.१ अंश सेल्सिअस इतकी नोंद झाली. तर नागपूरमध्ये तापमानाचा पारा तब्बल ८.१ अंश सेल्सिअसच्या खाली घसरला आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून शहरातील तापमान सातत्याने कमी होत असून नागरिकांसाठी थंडी त्रासदायक ठरत आहे..उत्तर भारतातून येणाऱ्या शीतलहरींमुळे राज्यातील हवामानात मोठे बदल झाले आहेत. राज्यातील नागपूर, गोंदियासह विदर्भ विभाग कडकडीत थंडीच्या विळख्यात सापडला आहे. हवामान विभागाने पुढील चार दिवस राज्यात थंडीची लाट कायम राहण्याचा इशारा दिला आहे. तापमान आणखी घटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..नागपुरात सकाळ-संध्याकाळच्या सुमारास गारठा इतका वाढला आहे की रस्त्यावर काम करणारे ठिकठिकाणी शेकोट्या पेटवून उब मिळविण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. अनेक ठिकाणी धुके वाढल्याने दृश्यमानताही घटली आहे..Nashik Weather : नाशिककर गारठले! पारा दहा अंशांच्या खाली; आगामी काळात शीतलहरींचा प्रकोप वाढण्याची शक्यता.थंडीपासून बचाव करण्यासाठी सकाळपासूनच नागरिक गरम कपडे घालून घराच्या बाहेर पडत आहेत. हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने राजकीय तापमान वाढलेले असताना बोचरी थंडी वाढलेली आहे. नागपूरमध्ये असलेला गारठा राज्यातील हिवाळ्याची तीव्रता अधोरेखित करणारा ठरत आहे..