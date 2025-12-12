नागपूर

Nagpur Cold Wave: महाबळेश्वरपेक्षा नागपूर थंड; तापमान ८.१ अंशावर

Winter Weather: नागपूरमध्ये तापमान ८.१ अंशांपर्यंत घसरत कडाक्याच्या थंडीने कहर केला असून महाबळेश्वरलाही मागे टाकत उपराजधानीत विक्रमी गारठा नोंदवला गेला आहे. उत्तर भारतातून येणाऱ्या शीतलहरींच्या प्रभावामुळे विदर्भात गारठा वाढला असून पुढील काही दिवस तापमान आणखी खाली जाण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.
Nagpur Cold Wave

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : उपराजधानीत सध्या थंडीने अक्षरशः थैमान घातले असून यंदाच्या हिवाळ्यातील गारठा उचांकावर पोहोचल्याची स्थिती आहे. विशेष म्हणजे, याबाबत राज्यातील सर्वात थंड हवेचे ठिकाण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाबळेश्वरलाही नागपूरने मागे टाकले आहे.

