Nagpur Cold Wave: नागपूर गारठले! पंधरा दिवसांपासून कडाक्याची थंडी, पारा ८ अंशांवर

Winter Temperature: नागपूरमध्ये पंधरा दिवसांपासून कडाक्याची थंडी जाणवत असून तापमान ८ अंशांपर्यंत घसरले आहे. थंडीची लाट कायम राहण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी काळजी घेण्याचे आवाहन.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : शहरात तब्बल पंधरा दिवसांपासून कडाक्याची थंडी सुरू असल्याने नागरिकांना चांगलीच हुडहुडी भरली आहे.

