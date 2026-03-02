Nagpur Factory Blast : उद्याची स्वप्ने स्फोटाने केली उद्ध्वस्त! नाईट शिफ्टवरून परतताच पत्नी गेल्याची बातमी मिळाली अन्...

-अखिलेश गणवीरराऊळगाव (जि. नागपूर) : रात्रीची शिफ्ट संपवून घरी परतलो. थकलेले शरीर आणि डोळ्यांत झोप (Nagpur company explosion latest news) होती. एवढ्यात अचानक स्फोट झाल्याची बातमी कानावर आली. ज्या कंपनीत मी काम करतो, त्याच ठिकाणी हा स्फोट झाला होता. क्षणाचाही विलंब न लावता कंपनीकडे धाव घेतली. मात्र तिथे मिळालेली बातमी आयुष्याला कायमचा घाव देणारी ठरली, अशी भावना नीळकंठ यशकर यांनी व्यक्त केली. या स्फोटात त्यांच्या पत्नीचाही मृत्यू झाला. .क्षणभर काहीच सुचत नव्हते. माझा काळजाचा तुकडाच काळाने हिरावून घेतला, असे सांगताना नीळकंठ यांचा कंठ दाटून येत होता. डोळ्यांतून ओघळणारे अश्रू थांबत नव्हते. अवघ्या ३० वर्षांच्या मंगेश्री या स्फोटात मृत्यू झाला..Khadakwasla Backwater Death : पुणे हादरले! खडकवासला धरणात तरंगताना आढळला तरुणाचा मृतदेह; 'त्या' संध्याकाळी नेमकं काय घडलं?.नीळकंठ आणि मंगेश्री यांना एक ९ वर्षांचा मुलगा आणि १३ वर्षांची मुलगी आहे. आईच्या निधनाने दोन्ही मुले पोरकी झाली आहेत. माझ्या मुलांचे मायेचे छत्र आज हिरावले गेले, असे म्हणताना नीळकंठ यांचा आवाज थरथरत होता. घर चालवण्यासाठी, मुलांच्या भविष्यासाठी दोघेही कष्ट करत होते. पोटाची आग विझवण्यासाठी काम करत असताना आयुष्यच आगीच्या भक्ष्यस्थानी जाईल, असे कुणालाच वाटले नव्हते. ‘काय माहिती होते, पोटासाठी झुंज देताना आयुष्यच संपेल,’ अशी हृदयस्पर्शी भावना त्यांनी व्यक्त केली..या स्फोटाने केवळ एक जीव घेतला नाही, तर एका कुटुंबाचा आधारस्तंभ कोसळला. एका पतीने पत्नी गमावली, तर दोन लहान मुलांनी आईचे प्रेम कायमचे हरवले. नीळकंठ बोलत होते, पण प्रत्येक शब्दामागे वेदना आणि असहायता स्पष्ट जाणवत होती. स्फोटाची घटना संपली, पण या कुटुंबासाठी दुःखाचा प्रवास आता सुरू झाला आहे. मंगेश्री यांच्या आठवणी आणि दोन निरागस मुलांचे भवितव्य, यांचाच विचार करत नीळकंठ अश्रूंना वाट मोकळी करून देत होते..Maharashtra Board Exam Fraud : अंजनगावच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्याला अटक; परीक्षा कस्टडी रूमवर आढळला गैरप्रकार, शिक्षण विस्तार अधिकारी फरार.पत्नी कुठे आहे?स्फोटात मरण पावलेल्या ३० वर्षीय गायत्री शेंडे यांचे पती नितीन पत्नीला शोधत कंपनीच्या गेटजवळ पोहोचले. पत्नी कुठे आहे? असे पोलिसांना विचारत होते. काही काळानंतर त्यांना पत्नी स्फोटात मरण पावल्याची माहिती कानावर पडताच मोठा धक्का बसला. कंपनीच्या गेटजवळ एका कोपऱ्यात जाऊन बसून ते रडत होते. शेवटी पोलिसांनी आपल्या गाडीत त्यांना बसविले. पत्नीचा मृतदेह घेऊन जाण्यासाठी ते मेडिकल रुग्णालयात रवाना झाले. डोळ्यातील अश्रृ थांबत नव्हते. पोलिस त्यांना धीर देत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.