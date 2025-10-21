नागपूर

Nagpur News: नागरी समस्यांसाठी काँग्रेसची महापालिकेवर धडक आयुक्तांविरोधात घोषणा, रस्ते, पाणी, कचऱ्याच्या समस्येकडे वेधले लक्ष

Nagpur protest: शहरातील समस्या कमी होण्याऐवजी वाढतच चालल्या आहेत. दिवाळीचे दिवस असताना शहरात ठिकठिकाणी कचरा पसरलेला आहे. कचरा संकलक कंपनीवर प्रशासनाचे नियंत्रण नाही.
Nagpur News

Nagpur News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: शहरातील समस्या कमी होण्याऐवजी वाढतच चालल्या आहेत. दिवाळीचे दिवस असताना शहरात ठिकठिकाणी कचरा पसरलेला आहे. कचरा संकलक कंपनीवर प्रशासनाचे नियंत्रण नाही. या कचऱ्याची आणि शहरातील विविध समस्यांचे लवकरात लवकर निराकरण न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कॉंग्रेस शहराध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे यांनी मनपा आयुक्तांना दिला.

Loading content, please wait...
Congress
Nagpur
nmc
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com