Nagpur News: नागरी समस्यांसाठी काँग्रेसची महापालिकेवर धडक आयुक्तांविरोधात घोषणा, रस्ते, पाणी, कचऱ्याच्या समस्येकडे वेधले लक्ष

नागपूर: शहरातील समस्या कमी होण्याऐवजी वाढतच चालल्या आहेत. दिवाळीचे दिवस असताना शहरात ठिकठिकाणी कचरा पसरलेला आहे. कचरा संकलक कंपनीवर प्रशासनाचे नियंत्रण नाही. या कचऱ्याची आणि शहरातील विविध समस्यांचे लवकरात लवकर निराकरण न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कॉंग्रेस शहराध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे यांनी मनपा आयुक्तांना दिला..दिवाळीचे दिवस असून, शहरात पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था कोलमडली आहे. विकासकामांच्या नावाखाली रस्त्यांची तोडफोड होत आहे. शहरात गल्लीबोळात कचरा पसरला आहे. सीताबर्डीतील हॉकर्सची समस्या, नारा पार्क येथील आंदोलन प्रशासनाने उधळून लावले आहे..या सर्वांचा जाब महापालिका आयुक्तांना विचारण्यासाठी सोमवारी (ता. २०) रोजी शहर कॉंग्रेसच्या वतीने विकास ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महापालिकेवर मोर्चा काढण्यात आला. मोठ्या संख्येने कॉंग्रेस कार्यकर्ते मनपा मुख्यालयावर धडकल्याने आंदोलकांना आवरण्यासाठी प्रशासनाने परिसरात तगडा पोलिस बंदोबस्त होता..मोर्चेकऱ्यांनी मनपा मुख्यालयात जोरदार घोषणाबाजी केली. आक्रमक आंदोलकांनी आयुक्तांच्या प्रवेशद्वारापुढे गोंधळ केला. यावेळी पोलिसांशी आंदोलकांची चकमकही उडाली. सरतेशेवटी आयुक्तांनी विकास ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावून घेतले. आंदोलनात काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे, प्रशांत धवड, उमाकांत अग्निहोत्री, मंगेश कामोने, प्रमोदसिंग ठाकूर, गुलाबराव सोनवणे, शत्रुघ्न चंदेल, सुभाष पेंढारकर, रेखा बाराहाते, सरस्वती सलामे, मिलिंद दुपारे, वसीम खान, अनिल पाटील व काँग्रेस कार्यकर्ते सहभागी झाले होते..प्रवेशद्वार केले बंदआंदोलकांनी मुख्यालयाच्या पायऱ्यांजवळ ठिय्या मांडून मनपा आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, उपायुक्त गणेश राठोड व सहाय्यक आयुक्त हरीश राऊत यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. आंदोलकांची आक्रमकता लक्षात घेता पोलिसांनी मुख्यालयाचे प्रवेशद्वार काही काळासाठी बंद करून आंदोलकांना पायऱ्यावरच रोखून ठेवले होते..Congress Movement:'मंगळवेढा नगरपालिकेसमोर साचलेल्या पाण्यात काँग्रेसचे पिंडदान आंदोलन', मुख्याधिकारी नसलेल्या खुर्चीला हार...पालिकेच्या निष्क्रिय आणि भ्रष्ट कारभारामुळे विविध समस्यांनी नागरिक हैराण आहेत. प्रशासनाकडून गरीब विक्रेते, हातगाडीधारकांविरूद्ध अन्यायकारक कारवाई केली जात आहेत. प्रशासनाने ही दडपशाही त्वरित थांबवावी. या सर्व प्रश्नांवर तोडगा न काढल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.- विकास ठाकरे, कॉंग्रेस शहराध्यक्ष तथा आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.