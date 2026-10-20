Construction Accidents: दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावरून पडले; नागपुरात दोन कामगारांचा मृत्यू

नागपूर: शहरात बांधकामस्थळी उंचावरून पडल्याने दोन कामगारांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना रविवारी (ता. १८) घडल्या. गणेशपेठ आणि पारडी पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत घडलेल्या या घटनांमध्ये दोन्ही कामगारांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती..पहिली घटना गणेशपेठ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत रजवाडा पॅलेससमोरील निमा नादीन इमारतीच्या आय विंगमध्ये सायंकाळी पाचच्या सुमारास घडली. संजीव कार्तिक चक्रबोटी (वय २६, रा. पश्चिम बंगाल) हा इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर लिफ्ट शटरिंगचे काम करीत होता. यावेळी अचानक तोल गेल्याने तो खाली पडला. .डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने सहकाऱ्यांनी त्याला मेडिकल रुग्णालयात नेले. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. दुसरी घटना पारडी परिसरात सकाळी साडेअकराच्या सुमारास घडली. कुणाल राजेंद्र मसने (वय ३०, रा. गंगाबाग, पारडी) हा अन्नपूर्णा किराणा दुकानाजवळील निर्माणाधीन इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर इलेक्ट्रिक फिटिंगचे काम करीत होता. .पाय घसरल्याने तो खाली पडला. त्याला भवानी रुग्णालयात दाखल केले असता उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. दोन्ही घटनांप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्यांत अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.