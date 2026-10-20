नागपूर

Construction Accidents: दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावरून पडले; नागपुरात दोन कामगारांचा मृत्यू

Nagpur Construction Accidents, Two Workers Die, Building Falls : नागपुरातील गणेशपेठ आणि पारडी परिसरात बांधकामस्थळी उंचावरून पडल्याने दोन कामगारांचा मृत्यू झाला.
Two Construction Workers Die in Separate Workplace Accidents in Nagpur

Two Construction Workers Die in Separate Workplace Accidents in Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: शहरात बांधकामस्थळी उंचावरून पडल्याने दोन कामगारांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना रविवारी (ता. १८) घडल्या. गणेशपेठ आणि पारडी पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत घडलेल्या या घटनांमध्ये दोन्ही कामगारांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती.

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