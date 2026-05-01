Nagpur News: आउटसोर्स एजन्सीचे पोषण, कामगारांचे कुपोषण; कंत्राटी कामगार धोरणातून उभारली शोषणाची नवी व्यवस्था

नागपूर: 'कामगार आहे मी.. तळपती तलवार आहे...' अशी कधीकाळी कामगारांची घोषणा 'संघर्षा'ची चाहुल देत होती. परंतु सरकारने कामगार नियुक्तीची कंत्राटी व्यवस्था उभारून त्यांची आर्थिक पिळवणूक करून, त्यांचे हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार कंत्राटदार एजन्सीच्या हाती दिला आहे. यातून आउटसोर्सिंग शोषणाची नवी व्यवस्था व शोषकांची नवी टोळी उभारली गेली. यात एजन्सीचे पोषण होत असून कंत्राटी कामगार कुपोषित होत आहेत. .शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, खासगी रुग्णालये, कारखाने असो की, सरकारी कार्यालयांमध्ये कायमस्वरुपी आस्थापनेवर कामगारांच्या नियुक्ती बंद झाल्याचे दिसते. नागपूर जिल्ह्यात सुमारे १ लाखावर कामगारांचे विविध एजन्सी अर्थात कंत्राटदारांमार्फत ऑऊटसोर्सिंग करण्यात आले.कंत्राटी काम देताना कुशल, अकुशल पात्रतेचा निकष लावला जात नाही. कामाचे स्वरूप सांगितले जात नाही. महागाई आणि तुटपुंजा पगार यामुळे कंत्राटी कामगारांची परवड होते..कंत्राटी कामगाराना ना बोनस, ना ग्रॅच्युईटी मिळत, अल्पवेतन मिळते, वार्षिक वेतनवाढ, वैद्यकीय मदत मिळत नाही. एकूणच कामगार कल्याणकारी योजनांच्या लाभापासून कंत्राटी कामगार वंचित आहे.ही तर वेठबिगारीच!११ डिसेंबर २०२० रोजी शासनाने राज्यातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतिबंध निश्चित करण्याऐवजी शिपाई भत्त्यावर किंवा कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे..शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाईगार, कामाठी, तेलवाला, हमाल, परिचर, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर इत्यादी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदावर कार्यरत कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सदर पदे व्यपगत करण्याचा अन्यायकारक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.वेतनश्रेणी नाकारून ग्रामीण भागात ५ हजार रुपये आणि शहरी भागात १० हजार रुपयापर्यंत मानधनावर नेमणूक करणारी वेठबिगार पद्धत लागू केली आहे.."कामगारांच्या चळवळी, संप, आंदोलने संपवण्यासाठी शासनाने कंत्राटी कायदा आणला. हा कायदाच शोषणाला हातभार लावतो. कामगार कंपनीविरोधात संप करू शकत नाही. कंपनी, कार्यालयांवर कायद्यांचा वचक राहिलेला नाही. कंपनी, कंत्राटदार (एजन्सी) यांच्याकडून कामगारांचे शोषण होत आहे."- चंद्रहास सुटे,कामगार, कर्मचारी नेते..श्रमिकांची स्थिती अशी२ लाख ६० कामगार कंत्राटी कामगार १० ते २१ हजार मासिक वेतनावर९३ टक्के कामगारांपैकी ७० टक्के कामगार कंत्राटी कामगार म्हणून करार वेतनावर५४ टक्के कंत्राटी कामगारांना पगारी रजेचा हक्क नाही४९ टक्के कंत्राटी कामगार बोनस, वार्षिक वेतनवाढ, वैद्यकीय मदतीपासून वंचित.