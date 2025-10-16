नागपूर

Nagpur Cough Syrup: कफ सिरपचा कहर! आणखी एका चिमुकलीचा मृत्यू; बळींची संख्या १८ वर

Health Alert: कफ सिरपमुळे मध्यप्रदेशातील १८ बालकांचा नागपुरातील विविध रुग्णालयांत उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. आरोग्य मंत्रालयाने बालकांच्या सुरक्षेसाठी औषधवापरासंदर्भात नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : कफ सिरप प्यायल्याने मध्यप्रदेशातील ३६ मुलांना नागपुरातील मेडिकल, एम्स तसेच विविध रुग्णालयांत दाखल केले होते. महिनाभरात एक-एक करीत १७ मुलांचा मृत्यू झाला असून बुधवारी खासगी रुग्णालयात आणखी एका चार वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाल्याने कफ सिरप बळींची संख्या १८ झाली आहे.

