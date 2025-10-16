Nagpur Cough Syrup: कफ सिरपचा कहर! आणखी एका चिमुकलीचा मृत्यू; बळींची संख्या १८ वर

नागपूर : कफ सिरप प्यायल्याने मध्यप्रदेशातील ३६ मुलांना नागपुरातील मेडिकल, एम्स तसेच विविध रुग्णालयांत दाखल केले होते. महिनाभरात एक-एक करीत १७ मुलांचा मृत्यू झाला असून बुधवारी खासगी रुग्णालयात आणखी एका चार वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाल्याने कफ सिरप बळींची संख्या १८ झाली आहे..आठ दिवसांपूर्वी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मेडिकलमध्ये दाखल मुलाची भेट घेतली होती. त्यांनी नागपुरात दाखल असलेल्या मुलांची भेट घेत पालकांचे सांत्वन केले. कफ सिरपमुळे मेडिकलमध्ये १० मुलांचा मृत्यू झाला. तर उर्वरित मृत्यू एम्स आणि खासगी रुग्णालयात झाले आहेत..बुधवारी छिंदवाडा येथील ४ वर्षीय मुलीचा मृत्यू खासगीत झाल्यानंतर तिचे शव उत्तरीय तपासणीसाठी मेडिकलमध्ये आणले होते. कफ सिरपमुळे प्रकृती खालावल्याने शहरात उपचारादरम्यान आतापर्यंत ९ मुले आणि ९ मुली दगावल्या आहेत. यात पांढुर्णा येथील अवघ्या ६ महिने आणि छिंदवाडा येथील ८ महिन्यांच्या चिमुकलीचा समावेश आहे. नागपुरात दगावलेली सर्व मुले ही ९ वर्षांखालील आहेत. मृतांमध्ये छिंदवाड्यातील १६ आणि सिवनी व पांढुर्णा येथील प्रत्येकी एका मुलाचा समावेश आहे..साब...मत करो पोस्टमार्टम...कफ सिरपमुळे दगावलेल्या चार वर्षीय मुलीचे शव मेडिकलच्या शवविच्छेदन विभागात आणले. तेव्हा मुलीच्या आईने हंबरडा फोडला. मेरे बेटी का पोस्टमार्टम मत करो अशी विनवणी करताना महिला घायमोकलून रडत होती. वडिलांनीही विनवणी केली, परंतु सारे प्रयत्न व्यर्थ ठरले. कायद्याने शवविच्छेदन करावेच लागले. अखेर पांढऱ्या कपड्यात आणलेले मुलीचे शव घेऊन आई-वडील निघून गेले..Toxic Cough Syrup: कफ सिरपमुळे मृत्यूचा आकडा पोचला १७ वर; सर्व मृतक ९ वर्षांखालील, मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेतलेले बाळही दगावले .मुलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कफ सिरप आणि सर्दीवरील औषधांच्या वापराबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार बालरोगतज्ज्ञ आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लहान मुलांना ही औषधे देताना विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष असे की, आता मध्यप्रदेशातून कफ सिरपचे रुग्ण येणे थांबले आहे.-डॉ. दीपक सेलोकर, आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका, नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.