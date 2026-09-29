Nagpur Crime : जमावाच्या मारहाणीत चोराचा मृत्यू; दुसरा साथीदार फरार

नागपूर - बेलतरोडी परिसरात वृद्ध महिलेच्या घरात घुसून चाकूचा धाक दाखवत मंगळसूत्र हिसकावून पळालेल्या कथित चोराला नागरिकांनी पकडून केलेल्या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. २९) दुपारच्या सुमारास घडली. सुमेध गजभिये असे मृताचे नाव आहे. या घटनेनंतर परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..दरम्यान, त्याचा साथीदार पसार झाला असून बेलतरोडी पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, बेलतरोडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पृथ्वीराजनगर परिसरात उषा धार्मिक(वय ६२) या वृद्ध महिला घरी असताना दुपारच्या सुमारास सुमेध गजभिये आणि त्याचा साथीदार डिलिव्हरी बॉय असल्याचे भासवून त्यांच्या घरात शिरले. दोघांनी चाकूचा धाक दाखवून त्यांच्या गळ्यातील सुमारे दीड तोळ्याचे मंगळसूत्र हिसकावले आणि तेथून पळ काढला..महिलेने आरडाओरड केल्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी दोघांचा शोध सुरू केला. त्यातील सुमेधला नागरिकांनी पकडून पुन्हा कॉलनीत आणले. यावेळी संतप्त नागरिकांनी त्याला मारहाण केली. घटनेची माहिती मिळताच बेलतरोडी पोलिसांचे बीट मार्शल घटनास्थळी पोहोचले आणि सुमेधला ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात आणले.रक्तबंबाळ अवस्थेत असलेल्या सुमेधची पोलिसांकडून चौकशी सुरू असतानाच त्याने छातीत दुखत असल्याची तक्रार केली. पोलिसांनी त्याला उपचारासाठी मेडिकल रुग्णालयात नेले. तेथे डॉक्टरांनी तपासल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले..या प्रकरणात वृद्ध महिलेच्या तक्रारीवरून चोरीचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, सुमेधच्या मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवालानंतर स्पष्ट होणार आहे. नागरिकांनी केलेल्या मारहाणीच्या अनुषंगानेही पोलिस तपास करीत आहेत. पसार झालेल्या दुसऱ्या संशयिताचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.