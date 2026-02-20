नागपूर

मांजर औषध घेत नाही म्हणून डॉक्टरला जीवे मारण्याची धमकी; कंपाऊंडरलाही केली मारहाण; मालकाविरोधात गुन्हा दाखल

Cat Owner Threatens Veterinary Doctor in Nagpur : मांजरीच्या उपचारावरून वाद निर्माण झाल्याने साहाय्यकास मारहाण करीत जखमी केले. याशिवाय डॉक्टरला जिवे मारण्याची धमकी दिली.
Cat Owner Threatens Veterinary Doctor in Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर शहरातील प्रतापनगर परिसरात एका खासगी पेट क्लिनिकमध्ये मांजरीच्या उपचारावरून वाद निर्माण झाल्याने साहाय्यकास मारहाण करीत जखमी केले. याशिवाय डॉक्टरला जिवे मारण्याची धमकी दिल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी प्रतापनगर पोलिस ठाण्यात येथे तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Nagpur
Cat
crime in nagpur

