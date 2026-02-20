मांजर औषध घेत नाही म्हणून डॉक्टरला जीवे मारण्याची धमकी; कंपाऊंडरलाही केली मारहाण; मालकाविरोधात गुन्हा दाखल

नागपूर शहरातील प्रतापनगर परिसरात एका खासगी पेट क्लिनिकमध्ये मांजरीच्या उपचारावरून वाद निर्माण झाल्याने साहाय्यकास मारहाण करीत जखमी केले. याशिवाय डॉक्टरला जिवे मारण्याची धमकी दिल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी प्रतापनगर पोलिस ठाण्यात येथे तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..शुभम विनोद दांडगे (वय २२, रा. अग्ने ले-आऊट,प्रतापनगर) असे जखमी तर प्रणय जैस्वाल (वय २५, रा. पडोळे स्वेअर) असे आरोपीचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, डॉ. तेजस गोविंद वानखेडे (रा. गोविंद एनक्लेव्ह, दाभा) यांचे विद्याविहार मार्गावर ‘प्रिसाईझ पेट क्लिनिक ॲण्ड असेसरिज’ या नावाने पेट क्लिनिक आहे. त्यांच्याकडे शुभम तिथे सहाय्यक म्हणून काम करतो..Nagpur News: पाय गमावल्यानंतरही स्वप्नांची धाव चालू; कढोलीतील हितेशची जिद्द प्रेरणादायी.१७ फेब्रुवारीला त्यांचे नियमित कस्मटर असलेले प्रणय जैस्वाल हे त्यांच्याकडे असलेल्या पर्शियन मांजरीच्या उपचारासाठी आले. त्यावरून डॉ. वानखेडे यांनी त्यांना औषध दिले. दुसऱ्या दिवशी प्रणय यांनी त्यांच्याकडील मांजर औषध घेत नसल्याचे सांगितले. तसेच तोंडातील औषध फेकून देत असल्याचे सांगितले. यावेळी त्याने मांजरीला तुम्हीच औषध द्या असा आग्रह त्यांनी धरला. यावेळी त्याने क्लिनिक गाठले..दरम्यान तिथे शुभम असल्याने प्रणयने त्याला मांजरीला औषध देण्यास सांगितले. मात्र, शुभम यांनी ते माझा ओळखीचे नसल्याने त्याच्या तोंडात हात घालून औषध देणे शक्य नसल्याची बतावणी केली. त्यामुळे प्रणय चिडला. त्याने शुभमला धक्काबुक्की केली. याशिवाय अश्लील शिवीगाळ करत हाताने मारहाण केली. या मारहाणीत शुभम जखमी झाला..Nagpur News: जामठ्याजवळ रेल्वेच्या धडकेत दीड वर्षाच्या वाघाचा मृत्यू.या मारहाणीत गळ्यातील स्टेथॉस्कोपही तुटला. प्रणयने डॉक्टरांनाही जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर क्लिनिकमधील कर्मचाऱ्यांनी मध्यस्थी करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. याविरोधात डॉक्टरांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपीविरोधात मारहाण, शिवीगाळ व धमकीच्या कलमान्वये गुन्हा नोंदवला असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.