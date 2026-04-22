Nagpur News: क्षुल्लक कारणातून गुंडांचा ‘राडा’; सिगारेटच्या पैशांवरून उफाळला वाद ; घटना सोशल मीडियावर व्हायरल

नागपूर: सिगारेटचे बिल देण्यास नकार दिल्याच्या किरकोळ कारणावरून गुन्हेगारांच्या एका टोळीने दोन तरुणांवर जीवघेणा हल्ला चढवला. धारदार शस्त्रांनी केलेल्या या हल्ल्यात दोघे गंभीर जखमी झाले असून, या घटनेमुळे परिसरात दहशत निर्माण झाली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी ८ पैकी ६ आरोपींना अटक केली आहे..शेख अकील शेख जलील (वय ४५, रा. वनदेवी चौक, यशोधरानगर) आणि मोहम्मद आसिफ ऊर्फ सोनू बशीर शेख (वय ३४, रा. भिलगाव) अशी जखमींची तर मोहम्मद अजहर मोहम्मद अकील (वय २७), हुसेन अकरम कुरेशी ऊर्फ अरमान लोचा ( वय २६), इरफान रमजान खान (वय २२), फरहान ऊर्फ फर्रा गुलाम मुस्तफा खान (वय २५, सर्व रा. कामगारनगर), प्रिन्स ऊर्फ पिंटू हिरालाल उपाध्याय (वय २७, रा. एनआयटी क्वॉर्टर, कपिलनगर) आणि अश्विन ऊर्फ चिंटू दादूराम चौधरी (वय २३, रा. काशीनगर) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत. राजा हिरोतीसह दोन सराईत गुंड अद्याप फरार आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी अकीलचा वाढदिवस होता. मोहम्मद सिराज व अन्य मित्रांसह टेकानाका परिसरातील 'हायवे बार अँड रेस्टॉरंट'मध्ये जेवणासाठी गेला होता. रात्री १२.३० वाजताच्या सुमारास जेवण आटोपून अकील काउंटरवर बिल भरण्यासाठी गेला. तिथे उपस्थित मोहम्मद अजहर याने अकील याला त्याच्याही सिगारेटचे बिल भरण्यास सांगितले. अकीलने नकार देताच वादाला सुरुवात झाली..आरोपी सराईत गुन्हेगारया घटनेमुळे पीडितांच्या कुटुंबात भीतीचे वातावरण आहे. त्यांनी आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. कोणतेही कारण नसताना त्यांच्या मुलांवर जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. अटक करण्यात आलेले सर्व आरोपी सराईत गुन्हेगार असून ते परिसरात अमली पदार्थांचा व्यापार करीत असल्याचा कुटुंबीयांचा आरोप आहे. आरोपींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पाहता त्यांच्यावर मोक्काअंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे..रस्त्यावरच सशस्त्र हाणामारीवादानंतर अजहर आणि त्याच्या साथीदाराने अकील याच्याशी झटापट केली. अकील बारच्या बाहेर पडला. मात्र, तोपर्यंत आरोपीने आपल्या इतर ५-६ साथीदारांना शस्त्रांसह बोलावून घेतले. याचवेळी अकील याला शुभेच्छा देण्यासाठी आलेला त्याचा मित्र मोहम्मद आसिफ हा देखील तेथे पोहोचला. आरोपींनी आधी आसिफच्या दुचाकीला धडक दिली आणि त्यानंतर चाकू, लोखंडी रॉड व कोयत्याने दोघांवर सपासप वार सुरू केले. त्यामुळे अकील खाली कोसळला. आरोपींनी त्याच्या छातीवर फरशी फेकून मारली. दुसरीकडे, एका आरोपीने आसिफवर चाकूने हल्ला सुरूच ठेवला. काहींनी नागरिकांनी या हल्ल्याचा व्हिडिओही तयार केला. जखमीवर मेयो रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.