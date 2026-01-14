नागपूर

Nagpur Crime : "मुलगी आईकडे देणार नाही"; नागपुरात रागाच्या भरात बापाने चिमुकल्या मुलीचा घेतला जीव!

Domestic Violence : नागपूरच्या वाठोड्यात पोटच्या पित्यानेच ८ वर्षांच्या मुलीची चाकूने वार करून हत्या केली. मुलीच्या ताब्यावरून पती-पत्नीमध्ये सुरू असलेल्या वादातून हे भीषण कृत्य घडले असून पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : ज्या हातांनी लहानपणी बोट धरून चालायला शिकवले, त्याच हातांनी एका पित्याने आपल्या आठ वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीचा जीव घेतल्याची घटना बुधवारी (१४ जानेवारी) पहाटे वाठोडा परिसरात घडली. मुलीच्या ताब्यावरून सुरू असलेल्या कौटुंबिक वादातन सरोदेनगरात बुधवारी (ता.१४) पहाटे एका पित्यानेच आपल्या आठ वर्षांच्या मुलीच्या छातीत चाकू घुसवून तिची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.

