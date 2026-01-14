Nagpur Crime : "मुलगी आईकडे देणार नाही"; नागपुरात रागाच्या भरात बापाने चिमुकल्या मुलीचा घेतला जीव!

नागपूर : ज्या हातांनी लहानपणी बोट धरून चालायला शिकवले, त्याच हातांनी एका पित्याने आपल्या आठ वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीचा जीव घेतल्याची घटना बुधवारी (१४ जानेवारी) पहाटे वाठोडा परिसरात घडली. मुलीच्या ताब्यावरून सुरू असलेल्या कौटुंबिक वादातन सरोदेनगरात बुधवारी (ता.१४) पहाटे एका पित्यानेच आपल्या आठ वर्षांच्या मुलीच्या छातीत चाकू घुसवून तिची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे..कुसुमबाई कृष्णराव शेंदरे (वय ७१) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे. शेखर कृष्णराव शेंदरे (वय ४६) असे आरोपी पित्याचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुसुमबाई कृष्णराव शेंदरे (वय ७१) यांना शेखर (वय ४६) व उमेश (वय ४५) अशी दोन मुले आहेत. शेखर शेंदरे यांचा पत्नी शुभांगी हिच्यासोबत वाद असल्याने ती वेगळी राहत होती. .पत्नीच्या सांगण्यावरून पतीची हत्या.मात्र, त्यांची मुलगी धनश्री शेखर शेंदरे (वय ८) ही आजी व वडिलांसोबत राहत होती. दरम्यान, धनश्रीच्या ताब्यावरून शेखर व त्याची पत्नी शुभांगी यांच्यात सातत्याने वाद सुरू होते. शुभांगी ही मुलीचा ताबा मागत होती, मात्र, शेखर तिला तयार नव्हता. बुधवारी (ता.१४) पहाटे साडेपाचच्या सुमारास रागाच्या भरात शेखर शेंदरे याने ‘मुलगी आईकडे देणार नाही’ या कारणावरून धनश्रीच्या छातीत चाकूने वार केला. धनश्रीच्या छातीत चाकू खुपसला. क्षणात घरात किंकाळ्या घुमल्या. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली धनश्री मदतीसाठी रडत होती. तिचा आवाज ऐकताच आजी आणि काकांनी तिला उचलून पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. तेथून तातडीने मेडिकल रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले..या प्रकरणी कुसुमबाई शेंदरे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून वाठोडा पोलीस ठाण्यात पोलीस उपनिरीक्षक सागर गायकवाड यांनी आरोपी शेखर शेंदरे याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०३(१) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीला अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे..दारूच्या आहारी गेल्याने पत्नीने सोडलेकामकार असलेला शेखर हा दारू पिण्याच्या सवयीचा होता. त्यातून तो पत्नीवर शंका घेऊन तिला मारहाणही करायचा. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी पत्नीने त्याला सोडून दुसरीकडे राहण्यास गेली. यादरम्यान त्याने धनश्रीला पत्नीला देण्यास नकार दिला. त्यामुळे पत्नी चोरून लपून मुलीला भेटायची. त्यातून मुलीलाही आईकडे जाण्याची ओढ होती. ती सातत्याने आईबाबत आजी आणि वडिलांना विचारणा करायची. यामुळे अनेकदा शेखर रागात येऊन चिडचिड करायचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.