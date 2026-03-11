नागपूर

Nagpur Crime : चारित्र्याच्या संशयातून प्रेयसीला गर्भाशयाची पिशवी फाटेपर्यंत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; कुजलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह, प्रियकराला अटक

lover arrested in nagpur killed case : रागाच्या भरात रज्जूने दासियाच्या पोटावर लाथाबुक्क्यांनी जबर मारहाण केली.
नागपूर : नारा परिसरात शेतातील खोलीत कुजलेल्या अवस्थेत आढळलेल्या महिलेच्या मृतदेहाचे गूढ पोलिसांनी अवघ्या ४८ तासांत उकलले. चारित्र्यावर संशय घेत प्रियकरानेच मारहाण करून तिची हत्या केल्याचे तपासात उघड झाले असून आरोपीला मध्यप्रदेशातून अटक (nagpur woman killed case investigation) करण्यात आली.

