Nagpur Crime : चारित्र्याच्या संशयातून प्रेयसीला गर्भाशयाची पिशवी फाटेपर्यंत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण; कुजलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह, प्रियकराला अटक

नागपूर : नारा परिसरात शेतातील खोलीत कुजलेल्या अवस्थेत आढळलेल्या महिलेच्या मृतदेहाचे गूढ पोलिसांनी अवघ्या ४८ तासांत उकलले. चारित्र्यावर संशय घेत प्रियकरानेच मारहाण करून तिची हत्या केल्याचे तपासात उघड झाले असून आरोपीला मध्यप्रदेशातून अटक (nagpur woman killed case investigation) करण्यात आली..राजेंद्र ऊर्फ रज्जू यादव (४०) असे अटकेतील आरोपीचे नाव आहे. नारा परिसरातील साई ले-आऊटजवळील एका शेतात बांधलेल्या खोलीत महिलेचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला..Nagpur Crime : मुंबईच्या कुकची नागपुरात क्रूर हत्या! धाब्या शेजारच्या शेतातून 8 महिन्यांनंतर निघाला सांगाडा; धाबा मालकाचा 'तो' भयानक कारनामा उघड.शवविच्छेदन अहवालात जबर मारहाणीमुळे गर्भाशयाची पिशवी फाटून अंतर्गत रक्तस्राव झाल्याने तिचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले. पोलिस तपासात मृत महिला दासिया उईके (वय ३५, रा. छपारा, मध्यप्रदेश) असल्याचे निष्पन्न झाले. ती मजुरीचे काम करायची. आरोपी रज्जूसुद्धा मजूर आहे. दोघांचे प्रेमसंबंध होते. होळीच्या रात्री दोघांमध्ये वाद झाला. रागाच्या भरात रज्जूने दासियाच्या पोटावर लाथाबुक्क्यांनी जबर मारहाण केली. या मारहाणीमुळे तिचा मृत्यू झाला..Kolhapur Sarpanch Missing : जंगलात सापडले जळालेले अवशेष, त्यांच्या मागे तोंडाला मास्क घालून बसलेली 'ती' व्यक्ती कोण? पाटगावचे माजी सरपंच आहेत तरी कुठं? घातपाताचा संशय.घटनेनंतर मृतदेह शेतातील खोलीत टाकून आरोपीने पळ काढला. तो मध्यप्रदेशातील छपारा येथे लपून बसला होता. जरीपटका पोलिसांच्या गुन्हे शोध पथकाने तांत्रिक व गुप्त माहितीच्या आधारे तपासाची सूत्रे जोडत अखेर आरोपीचा ठावठिकाणा शोधून काढला. छपारा येथून त्याला ताब्यात घेतले. चौकशीत आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिल्याची माहिती आहे. दोघेही एकाच गावातील राहणारे असल्याने त्यांची ओळख असल्याची माहिती पुढे आली आहे.