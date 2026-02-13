नागपूर

Nagpur crime : नागपूरचं समाजस्वास्थ बिघडलं; गुन्हेगारीत प्रचंड वाढ; ४३ टक्क्यांनी वाढल्या खूनाच्या घटना

Murder cases surge raises law & order concern : गेल्या वर्षीच्या जानेवारीच्या तुलनेत यंदा जानेवारीत खुनाच्या गुन्ह्यांत तब्बल ४३ टक्क्यांनी वाढ नोंदविली गेली. गेल्यावर्षी याच महिन्यात खुनाचे सात गुन्हे तर फेब्रुवारीत दोन खून झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
मंगेश गोमासे

Family disputes, old rivalry and minor arguments turning deadly as violent crime graph climbs in city : नागपूर शहरात खुनांच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. गेल्या वर्षीच्या जानेवारीच्या तुलनेत यंदा जानेवारीत खुनाच्या गुन्ह्यांत तब्बल ४३ टक्क्यांनी वाढ नोंदविली गेली. गेल्यावर्षी याच महिन्यात खुनाचे सात गुन्हे तर फेब्रुवारीत दोन खून झाले.

