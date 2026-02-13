Nagpur crime : नागपूरचं समाजस्वास्थ बिघडलं; गुन्हेगारीत प्रचंड वाढ; ४३ टक्क्यांनी वाढल्या खूनाच्या घटना

मंगेश गोमासेFamily disputes, old rivalry and minor arguments turning deadly as violent crime graph climbs in city : नागपूर शहरात खुनांच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. गेल्या वर्षीच्या जानेवारीच्या तुलनेत यंदा जानेवारीत खुनाच्या गुन्ह्यांत तब्बल ४३ टक्क्यांनी वाढ नोंदविली गेली. गेल्यावर्षी याच महिन्यात खुनाचे सात गुन्हे तर फेब्रुवारीत दोन खून झाले..मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षी जानेवारीत सात खून झाले होते. यंदा जानेवारीत त्यात तीन घटनांची भर पडली. कौटुंबिक वाद, जुन्या शत्रुत्वातून झालेल्या हल्ल्यांबरोबरच किरकोळ कारणांवरून घडणाऱ्या हिंसक घटनांचे प्रमाण वाढत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने पैशाच्या वादातून तीन खून झाले. त्यात नऊ जानेवारीला एकाच दिवशी अजनी आणि गिट्टीखदान परिसरात खुनाचे गुन्हा नोंदविण्यात आले..Nagpur Tipper Accident: नागपुरात टिप्परची धडक, दुचाकीवरील महिलेचा मृत्यू.याशिवाय ११ जानेवारीला इमामवाडा परिसरात मुलासमोर वडिलांचा खून केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती. तसेच कळमन्यात प्रेयसीला चिडविल्याच्या वादातून सहा जणांनी एका तरुणाचा खून केला होता. केवळ खूनच नव्हे तर शहरात जिवे मारण्याच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यांचे प्रमाणही सातत्याने वाढ आहे..यंदा जानेवारीत अशा बारा गुन्ह्यांची नोंद झाली. ती गेल्यावर्षी जानेवारीत झालेल्या गुन्ह्याच्या तुलनेत कमी आहे. पण त्यातून किरकोळ कारणांवरून वाद, जुन्या शत्रुत्वातून हल्ले आणि धारदार शस्त्रांचा वापर यामुळे अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण अधूनमधून वाढताना दिसते. शहरात दुखापत करण्याच्या गुन्ह्यातही वाढ झाल्याचे दिसते. एका महिन्यात जवळपास १०७ गुन्ह्यांची नोंद विविध ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी ९९ गुन्ह्यांची नोंद झाली..Nagpur News: हेल्मेट नाही, वाहतूक नियम विसरले ग्रामीण भागात जीव धोक्यात!.खून : २०२५ - ०७२०२६ - १० (४३ टक्क्यांनी वाढ)खूनाचा प्रयत्न२०२५- १७२०२६ - १२ (२९ टक्क्यांनी घट)दुखापत करणे२०२५ - ९९२०२६ - १०७ (८ टक्क्यांनी वाढ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.