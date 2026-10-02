Nagpur Crime : अनैतिक संबंधाच्या संशयातून पत्नीचा खून; आरोपीला अटक, दोन महिन्यांपूर्वी आला होता कारागृहातून सुटून

नागपूर - पत्नीचे बाहेर अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयातून पतीने मारहाण करीत खून केल्याची धक्कादायक घटना कपिलनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील कामगारनगरात गुरुवारी (ता. १) रात्री साडेआठ वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. .लक्ष्मी रोशन शाहाकार (वय-३३, रा. न्यू म्हाडा कॉलनी, कामगारनगर) असे मृत पत्नीचे तर रोशन किशोर शाहाकार (वय-४२) असे आरोपीचे नाव आहे. रोशन हा कुख्यात आरोपी असून तो २००६ मध्ये पाचपावली येथे झालेल्या खूनातील आरोपी होता. जुलै महिन्यात तो या गुन्ह्यातील शिक्षा पूर्ण करून आला होता. आठ वर्षांपूर्वी पॅरोलवर आल्यावर त्याने भावाची साळी असलेल्या लक्ष्मी हिचाशी लग्न केले होते. सुटून आल्यावर तो घरी येताच, त्याने ग्रामीण प्रादेशिक परिवहन विभागात एजंट म्हणून काम करायचा..याशिवाय पत्नी लक्ष्मी ही कपड्याच्या दुकानात काम करायची. गेल्या काही दिवसांपासून तो पत्नीचे बाहेर कुणाशी संंबंध असल्याचा संशय होता. त्यातून त्याची भांडणे व्हायची. काल रात्री कामावरुन पत्नी घरी आल्यावर त्याचे पुन्हा पत्नीशी भांडण झाले. त्यातून त्याने पत्नीच्या कानशिलात सातत्याने वार केले. त्यामुळे पत्नीच्या आंतरिक इजा झाल्या ती खाली पडली. त्यात तिचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्याने तिला उपचारासाठी मेयो रुग्णालयात दाखल केले. त्यात डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले..दरम्यान याबाबत कपिलनगर पोलिसांना माहिती देण्यात आली. आज शवविच्छेदनाचा अहवाल आल्यावर पत्नी लक्ष्मीला आंतरिक दुखापत झाल्याने मृत्यू झाल्याचे पोलिसांना कळताच, त्यांनी रोशनला ताब्यात घेत चौकशी केली. त्यानंतर त्याने मारहाण केल्याने तिचा मृत्यू झाल्याची कबुली दिली. त्यावरून पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करीत त्याला अटक केली. पोलिस प्रकरणाचा तपास करीत आहेत..अपघात झाल्याचा केला बनावआरोपी रोशनने पत्नीला मारहाण केल्यावर मेयो रुग्णालयात दाखल केले. यावेळी त्याने घराच्या पायरीवर पडल्याने डोक्याला लागून मृत्यू झाल्याची माहिती दिली. त्यानंतर याबाबत रुग्णालयाने कपिलनगर पोलिसांना कळविले. त्यावेळीही रोशनने पोलिसांना तिच माहिती देत, दिशाभूल केली. मात्र, शवविच्छेदनाचा अहवाल आल्यावर सत्य समोर आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.