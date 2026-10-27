Cyber Crime Nagpur: म्युल खात्यांतून १०३ कोटींचा व्यवहार; ११ जणांना अटक ; ३८८ तक्रारी, सव्वा कोटी रुपये केले परत

नागपूर, : नागरिकांच्या ओळखपत्रांचा गैरवापर करून सायबर गुन्हेगारांनी उघडलेल्या म्युल खात्यांतून १०३ कोटींची उलाढाल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी सायबर पोलिसांकडे ३८८ तक्रारी आल्या. पोलिसांनी कारवाई करीत टोळीतील ११ जणांना विविध राज्यांतून अटक केली आहे.देशभरात म्युल खात्याचे जाळे मोठ्या प्रमाणात विस्तारले आहे. सायबर चोरटे फसवणूक करीत, त्यातून पैशाचा व्यवहार करतात. शहरात गेल्या दोन वर्षांमध्ये सायबर पोलिसांसह स्थानिक पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत, कारवाया केल्या आहेत. .त्यात महाराष्ट्रासह गुजरात, राजस्थान, गोवा, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यांतील तक्रारींचा तपास करताना आरोपींनी संगनमताने फसवणुकीची रक्कम बँक खात्यांमध्ये स्वीकारून ती अन्यत्र वळविल्याचे निष्पन्न झाले.नागरिकांच्या ओळखपत्रांचा गैरवापर करून उघडलेली खाती या व्यवहारांसाठी वापरण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे..तीन कोटींची रक्कम गोठवलीसायबर फसवणुकीतील रक्कम पीडितांना परत मिळवून देण्यासाठी नागपूर पोलिसांकडून मनी रिस्टोरेशन (एमआरएम) आणि ग्रीव्हन्स रिड्रेसल (जीआरएम) प्रणालींचा वापर केला जात आहे. चालू वर्षात या प्रणालीच्या माध्यमातून अनेक बँक खात्यांतील तीन कोटी २० लाख ६८ हजार रुपये गोठवण्यात आले. त्यापैकी एक कोटी ७५ लाख रुपये पीडितांच्या खात्यांत वळते करण्यात आले आहेत. उर्वरित रक्कम न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधितांना परत मिळेल..आकडे बोलतातसंशयित आर्थिक उलाढाल - १०३ कोटी रुपयेविविध राज्यांतील तक्रारी - ३८८अटकेतली आरोपी - ११गोठवलेली रक्कम - ५ कोटींहून अधिकएमआरएम-जीआरएमद्वारे गोठवलेली रक्कम - ३.२० कोटीपीडितांना परत केलेली रक्कम - १.७५ कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.