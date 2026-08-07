Nagpur Cyber Fraud: डिलिव्हरी बॉयच्या मुखवट्याआड उभारले ठकबाजांचे साम्राज्य; महिला अटकेत, तिघे फरार; ‘म्युल’ खात्यांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश

नागपूर: डिलिव्हरी बॉयची ओळख वापरून नागरिकांची वैयक्तिक आणि बँकिंग माहिती मिळवत सायबर फसवणूक करणाऱ्या तसेच ‘म्युल’ (बनावट) बँक खात्यांद्वारे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या ठकबाजांच्या टोळीचा सायबर पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत ३२ वर्षीय महिलेला अटक करण्यात आली. .आरोपींविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. उज्ज्वला ताराचंद राजगिरे (रा. धानला, मौदा) असे अटकेतील आरोपीचे नाव आहे. सलीम जाकीर शेख, भरत ईसरानी, अमित रामटेके अशी फरार आरोपींची नावे आहेत.मिळालेल्या माहितीनुसार, हुडकेश्वर हद्दीतील पवनपुत्रनगरातील दिघोरी परिसरातील सावली अम्मा दर्गाह मार्गावर सुभाष गंगाराम जुनघरे (वय ५७) यांच्या घराच्या वरच्या मजल्यावर सलीम शेख हा उज्ज्वला राजगिरेसोबत गेल्या वर्षभरापासून भाड्याने राहत होता..International Abacus Competition: आंतरराष्ट्रीय अॅबॅकस स्पर्धेत दौंडच्या शमिष्काची चमक; रौप्य पदकावर नाव कोरले.सलीमच्या संशयास्पद हालचालींबाबत सायबर पोलिस ठाण्याचे हेड कॉन्स्टेबल सुरज भारती यांना गोपनीय माहिती मिळाली होती. त्यानुसार वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली बुधवारी (ता. ५) सायबर पथकाने छापा टाकला.छाप्यात २०९ सिमकार्ड, ४० विविध बँकांचे एटीएम कार्ड, ४५ पासबुक, १८० चेकबुक, ४५ आधार कार्ड, १२ पॅन कार्ड, चार मोबाईल फोन, १० रबर स्टॅम्प, पाच शिक्के, तीन कॅश काउंटिंग मशीन, एक लॅपटॉप, सात बनावट कागदपत्रे तसेच इतर साहित्य जप्त करण्यात आले..यावेळी उज्ज्वला राजगिरे हिला ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत उज्ज्वलाने सलीम जाकीर शेख, भरत ईसरानी आणि अमित रामटेके यांच्या संगनमताने शहरातील अनेक नागरिकांची सायबर फसवणूक केल्याची कबुली दिली.तसेच नागरिकांच्या नावाने ‘म्युल’ बँक खाती उघडून त्यामार्फत कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार केल्याचेही उघड झाले. या व्यवहारांचा वापर सायबर गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम वळविण्यासाठी केला जात असल्याचा पोलिसांचा संशय आहे..डिलिव्हरी बॉय बनून हेरायचे लक्ष्यतपासात धक्कादायक बाब समोर आली असून सलीम आणि त्याचे साथीदार डिलिव्हरी बॉय म्हणून शहरभर फिरत असत. डिलिव्हरीच्या निमित्ताने ते नागरिकांचे मोबाईल क्रमांक मिळवायचे. त्यानंतर विविध बहाण्यांनी ओटीपी, बँकिंग माहिती आणि इतर गोपनीय तपशील मिळवून ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक करीत होते. जप्त केलल्या साहित्याचा वापर बनावट बँक खाती उघडण्यासाठी, सिमकार्ड मिळवण्यासाठी आणि सायबर फसवणुकीचे जाळे उभारण्यासाठी केला जात असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या टोळीच्या माध्यमातून देशभरात झालेल्या इतर फसवणुकीचाही तपास सायबर पोलिस करीत आहेत..Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पावसाचा जोर कमी, पण ‘या’ भागांत मुसळधार सरी कोसळणार; आज तुमच्या जिल्ह्यांत कसे असेल हवामान? जाणून घ्या.‘म्यूल’ बँक खाती तपास यंत्रणांच्या रडारवरसलिम शेख याच्या घरी टाकलेल्या छाप्यात पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या तरुणीकडे २०० एटीएम कार्ड आणि एक लॅपटॉप सापडला आहे. त्यामुळे या टोळीने २०० जणांच्या नावाने उघडलेली बँक खाती तुर्तास गोठवली जात आहेत. सलिम शेखच्या टोळीने गेल्या काही दिवसांत अशाच पद्धतीने आणखी किती बँक खाती उघडली होती, ती कोणा कोणाला सायबर फसवणुकीसाठी भाडेतत्वावर उपलब्ध करून दिली, याची माहिती घेण्यासाठी लॅपटॉपची न्यायवैद्यक टीम मार्फत तपासणी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.