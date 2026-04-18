Nagpur News: एकांशची दुबईच्या ‘आका’सोबत चॅटिंग; बॅंक ट्रान्जेक्शनचाही लेखाजोखा ; पोलिसांनी जप्त मोबाइल रेकॉर्डवरच दाखविला नाही

नागपूर: सायबर पोलिसांनी दाखल केलेल्या क्रिकेट बेटिंग ॲपद्वारे फसवणुकीच्या गुन्ह्यात अनेक धक्कादायक खुलासे होत आहेत. याप्रकरणी आरोपी एकांशचा मोबाइल पथकाने जप्त केला. या मोबाइलमधून त्याने थेट दुबईतील 'आका'सोबत चॅटिंग आणि त्यांनी केलेल्या दोन बॅंकेच्या ट्रान्जेक्शनची माहिती समोर आली आहे. .सायबर पोलिस पथकाकडून मात्र अद्यापही हा मोबाइल जप्त केल्याचे रेकॉर्डवर दाखविण्यात आले नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे दिसून येत आहे..बेटिंग ॲप प्रकरणाचा मास्टरमाईंड असलेल्या एकांशच्या कार्यालयात सायबर पोलिसांच्या पथकाने मार्च महिन्यात छापेमारी केली. तेव्हा पोलिसांना त्याच्याकडून अनेक धक्कादायक माहिती मिळाली. त्यात वॉलेटच्या माध्यमातून जवळपास १२० ट्रान्जेक्शन दुबईला केल्याची माहिती समोर आली. यासाठी 'येस' आणि 'कोटक' या बॅंकेतून जवळपास २०० ते २५० कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचीही माहिती सायबर पोलिसांना मिळाली..त्या आधारे पथकाने पुण्याला छापा टाकल्यावर त्याच्या कार्यालयातील दहा ते बारा जणांची चौकशी करण्यात आली. मात्र, कार्यालयाचा मालक एकांशसह इतरांना केवळ सूचनापत्राच्या आधारे सोडून देण्यात आले. दरम्यान पोलिसांनी त्याचा मोबाइलही जप्त केला. मोबाइल जप्त केल्याची माहिती पोलिसांच्या रेकॉर्डवर येणे आवश्यक होते. मात्र, अद्यापही त्याबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत..एकांश झाला फरारफ्रॉड समोर आल्यावर एकांशने त्याचे दुसरे क्रमांक बंद केले असून तो पोलिसांपासून वाचण्यासाठी फरार झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे.'दिल्लीवारी' नेमकी कशासाठी ?पुण्यात राहणाऱ्या एकांशचा मोबाइल जप्त केल्यावर पोलिसांनी त्याला सोडून दिले. मात्र, त्यानंतर एका अधिकाऱ्याने तपासाच्या नावाखाली दिल्लीवारी केल्याची माहिती आहे. ती वारी नेमकी कशासाठी? याबाबत आता चर्चा सुरू झाली आहे.