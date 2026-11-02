नागपूर

Cyber Fraud: भेटवस्तूचे आमिष दाखवून महिलेची फसवणूक

Nagpur Cyber Fraud: फेसबुकवर मैत्री करून लंडनमधून सोन्याचे दागिने आणि भेटवस्तू पाठविण्याचे आमिष दाखवत ५२ वर्षीय महिलेची ६ लाख ५१ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. प्रतापनगर पोलिसांनी सायबर चोरट्यासह साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे
Nagpur police investigate a cyber fraud case involving a fake promise of gifts from London.

Nagpur police investigate a cyber fraud case involving a fake promise of gifts from London.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: फेसबुकवरील मैत्रीनंतर लंडनमधून भेटवस्तू पाठविल्याचे आमिष दाखवून ५२ वर्षीय महिलेची ६ लाख ५१ हजार रुपयांनी फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी प्रतापनगर पोलिसांनी सायबर चोरट्यासह त्याच्या साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

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