Cyber Fraud: भेटवस्तूचे आमिष दाखवून महिलेची फसवणूक

नागपूर: फेसबुकवरील मैत्रीनंतर लंडनमधून भेटवस्तू पाठविल्याचे आमिष दाखवून ५२ वर्षीय महिलेची ६ लाख ५१ हजार रुपयांनी फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी प्रतापनगर पोलिसांनी सायबर चोरट्यासह त्याच्या साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ५२ वर्षीय महिलेला रवी शर्मा नावाने आयडी असलेल्या आरोपीने फेसबुकवर संपर्क केला. त्यानंतर दोघांमध्येही मैत्री झाली. आपण लंडनमध्ये चारचाकी वाहनांचा व्यवसाय करीत असल्याचे सांगून व्हॉट्सॲपवर संपर्क वाढविला. महिलेला तिच्या पतीच्या प्रकृतीबाबत विचारपूस करून विश्वास संपादन केला. उपचारासाठी पैसे पाठवण्याची तयारीही दर्शवली. ८ ऑक्टोबरला स्वतःचा वाढदिवस असून त्यानिमित्ताने लंडनवरून सोन्याचे दागिने, कपडे आणि बूट मुंबईला विमानाने पाठवीत असल्याचे त्याने सांगितले..त्यानंतर सकाळी महिलेच्या मोबाइलवर व्हॉट्सॲप कॉल आला. पलीकडून बोलणाऱ्याने रवी वर्माचा सहकारी असल्याचे सांगितले. रवीने पाठवलेले सामान त्याच्याकडे असून वाहनाचा अपघात झाल्याने दीड लाख पाठवण्यास सांगितले. तसेच पैसे न दिल्यास पोलिसांकडे तक्रार करण्याची धमकी दिली..३२ हजार पैसे जमा केल्यावर दुसऱ्या दिवशी त्याच व्यक्तीने पुन्हा कॉल करून भेटवस्तू कस्टम्समध्ये अडकल्याचे भासवून मानसिक दबाव निर्माण केला आणि वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा करण्यास भाग पाडले. २१ सप्टेंबर ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान हा प्रकार घडला. याप्रकरणी दिलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तंत्रज्ञान कायदा आणि विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करीत, पोलिस निरीक्षक पंकज बोंडासे यांनी तपास सुरू केला आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.