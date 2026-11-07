Cyber Fraud: मेडिकल कार्ड अपडेटच्या नावाखाली ;निवृत्त कर्मचाऱ्याची ३२ लाखांनी फसवणूक

नागपूर : रेल्वे अधिकारी असल्याची बतावणी करून उमेद मेडिकल कार्ड अपडेट करण्याच्या बहाण्याने सायबर चोरट्याने निवृत्त रेल्वे कर्मचाऱ्याची ३२.८२ लाखांनी फसवणूक केली. या प्रकरणी सायबर पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, ६० वर्षीय तक्रारदार हे रेल्वे विभागाचे निवृत्त सहाय्यक कार्य अधिकारी आहेत. २ नोव्हेंबरला सकाळी त्यांच्या मोबाइलवर अनोळखी क्रमांकावरून फोन आला. फोन करणाऱ्याने आपण डीआरएम कार्यालयातून हेमराज एपीओ बोलत असल्याचे सांगितले. .उमेद मेडिकल कार्ड अपडेट करायचे असल्याने काही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले. तक्रारदारांना प्रक्रिया समजत नसल्याने त्यांनी मोबाइल मुलीकडे दिला. चोरट्याने मुलीच्या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर ‘रेल्वे एम्प्लॉई सेल्फ सर्व्हिस’ नावाचे बनावट ॲप पाठविले. व्हिडीओ कॉल सुरू ठेवून पीपीओ क्रमांक आणि मोबाइल क्रमांक टाकण्यास सांगितले. त्यानंतर बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या खात्याची माहिती मिळविण्यासाठीही मुलीला विविध प्रक्रिया करण्यास भाग पाडले..दोन दिवस आरोपीने कुटुंबातील सदस्यांचे आधार क्रमांक व जन्मतारखांची माहितीही घेत तक्रारदारांच्या बँक खात्यातून ऑनलाइन व्यवहारांद्वारे वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये ३२ लाख ८२ हजार १५० रुपयांची रक्कम वळती केली. खात्यातून काढल्याचे लक्षात आल्यानंतर कुटुंबीयांनी आरोपीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याने प्रतिसाद दिला नाही. फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास येताच, त्यांनी तक्रार दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.