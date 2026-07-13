नागपूर

Ethanol: ‘इथेनॉल’बाबत पसरविला गैरसमज; चार इन्फ्युएन्सरविरोधात गुन्हा दाखल

Ethanol Rumors Case: या प्रकरणात नितीन गडकरी यांचा कोणताही संबंध नसून, त्यांच्या नावाचा केवळ व्हिडीओंमध्ये संदर्भ वापरण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.
ethanol fuel

ethanol fuel

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूरः यू-ट्युबवरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संबंधाने ‘इथेनॉल’बाबत गैरसमज पसरविण्याचा आरोपावरून बिहारसह देशातील यू-ट्युबवरील सोशल मिडिया इन्फ्युएन्सरवर सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत नागपूर भाजप सोशल मिडिया सेलद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल केला आहे.

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