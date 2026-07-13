Ethanol: ‘इथेनॉल’बाबत पसरविला गैरसमज; चार इन्फ्युएन्सरविरोधात गुन्हा दाखल

नागपूरः यू-ट्युबवरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संबंधाने ‘इथेनॉल’बाबत गैरसमज पसरविण्याचा आरोपावरून बिहारसह देशातील यू-ट्युबवरील सोशल मिडिया इन्फ्युएन्सरवर सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत नागपूर भाजप सोशल मिडिया सेलद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल केला आहे. .मनीष कश्यप (रा.बिहार), देसी बॉयसर, हर्षित राठी आणि अंकलेश इन्वाटे अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल टाकण्याच्या निर्णयावरून देशभरात बराच वाद सुरू आहे..वयाच्या ५४ वर्षीही लाचेचा मोह! एक लाखाची लाच मागणारा मंडलाधिकारी अटकेत; मुरूम वाहतुकीच्या परवानगी अर्जावरील सकारात्मक अहवालासाठी मागितली लाच, वाचा....पोलिसांच्या माहितीनुसार, संबंधितांनी यू-ट्यूब व इन्स्टाग्रामवर इथेनॉलबाबात चुकीचा प्रचार केला.. कायद्याचे उल्लंघन करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या चौघांकडून व्हिडीओ अपलोड केले होते. या व्हिडीओंमध्ये केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्या इथेनॉलविषयक धोरणाचा संदर्भ देत, त्याचा चुकीचा अर्थ लावून नागरिकांच्या मुलाखती घेत बदनामी करून, सामाजिक शांतता बिघडविण्याचा आरोप नागपूर भाजपच्या सोशल मिडिया सेलचे अध्यक्ष शिशिर अरुण त्रिपाठी (वय ३८, रा. गांधीबाग गार्डनजवळ, तहसील) यांनी केलेल्या तक्रारीत करण्यात आला. .Dighi-Bhosari MD lab bust: पुण्यातील दिघी-भोसरीत एमडीची हायटेक प्रयोगशाळा उघड; ‘ऑपरेशन वज्र’मध्ये दोन प्रमुख तस्कर अटकेत.त्यावरून पोलिसांनी तपास सुरू केला. त्यात इन्फ्युएन्सरकडून खोट्या आणि बेकायदेशीर कृत्य करीत, त्याचे समर्थन केल्याचे प्राथमिक तपासात आढळल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणात नितीन गडकरी यांचा कोणताही संबंध नसून, त्यांच्या नावाचा केवळ व्हिडीओंमध्ये संदर्भ वापरण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. त्यावरून पोलिसांनी तपासणी करून चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून पोलिस प्रकरणाचा तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.