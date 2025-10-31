Nagpur Rain: मेघ बरसले, शहर गारठले; उपराजधानी बनलीय हिलस्टेशन

नागपूर : बंगालच्या उपसागरातील ‘मोंथा’ चक्रीवादळाने अपेक्षेप्रमाणे उपराजधानीला जोरदार दणका दिला. शहरात बुधवारच्या मध्यरात्रीपासून गुरुवारी सकाळपर्यंत जवळपास दहा तास संततधार अवकाळी पावसाने दमदार हजेरी लावली..त्यामुळे वातावरण आल्हाददायक होऊन शहराला अक्षरशः ‘हिलस्टेशन’चा फिल आला होता. चक्रीवादळ कमजोर पडू लागल्याने हळूहळू पावसाचा जोर कमी होणार असल्याचे प्रादेशिक हवामान विभागाचे म्हणणे आहे..चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर हवामान विभागाने २८ ते ३० ऑक्टोबरदरम्यान नागपूरसह संपूर्ण विदर्भात यलो व ऑरेंज अलर्ट दिला होता. मंगळवारी व बुधवारी दिवसभर पावसाचा थेंबही पडला नाही. मात्र मध्यरात्र होताच वरुणराजा अचानक प्रगट झाला. नागपूरकर गाढ झोपेत असताना मध्यरात्री बारानंतर पावसाला सुरुवात झाली..रात्रभर कधी जोरदार, तर कधी रिमझिम पावसाने शहरात सगळीकडे दमदार हजेरी लावली. सकाळी दहापर्यंत ‘नॉन स्टॉप’ रिमझिम पाऊस सुरूच होता. गुरुवारी दुपारच्या सुमारासही शहरातील अनेक भागांमध्ये हलक्या सरी बरसल्या. जागोजागी सखल भागांमध्ये पाणी तुंबले होते. पावसामुळे नागपूरकरांना कपाटात ठेवलेल्या छत्र्या व रेनकोटही पुन्हा बाहेर काढावे लागले..पावसामुळे नागपूरच्या कमाल तापमानातही ३.७ अंशांची घट होऊन पारा २६.४ वर आला. हवेत गारवा निर्माण झाल्याने ‘हिलस्टेशन’चा फिल आला होता. जणू काही आपण काश्मीर किंवा शिमल्यामध्ये आहोत की काय, असा नागपूरकरांना अनुभव आला. आल्हाददायक वातावरणाचा लहान-मोठ्यांसह साऱ्यांनीच आनंद घेतला. पाऊस व ढगाळ वातावरणामुळे दुपारी चारपर्यंत सूर्यनारायणाचे दर्शन झाले नाही. शहरात सायंकाळी साडेपाचपर्यंत १३.८ मिलीमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली..विदर्भात सगळीकडेच ‘मोंथा’चा प्रभाव‘मोंथा’ चक्रीवादळाचा विदर्भात सगळीकडेच प्रभाव दिसून आला. विशेषतः गडचिरोली (७२.२ मिमी), चंद्रपूर (६६ मिमी) व अमरावती (५९.६ मिमी) या तीन जिल्ह्यांना अवकाळीने चांगलेच झोडपून काढले. याशिवाय वर्धा (४० मिमी), भंडारा (३६ मिमी), ब्रह्मपुरी (२३.२ मिमी), यवतमाळ (२० मिमी), वाशीम (१७.८ मिमी), बुलडाणा (१४ मिमी), गोंदिया (१३.४ मिमी), अकोला (१३.३ मिमी) येथेही पावसाने दमदार हजेरी लावली. नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांतही जोरदार बरसल्याने शेतमालाचे अतोनात नुकसान झाले..पावसाचा जोर होणार कमीचक्रीवादळ उत्तरेकडे सरकत चालल्याने हळूहळू कमजोर पडणार आहे. परिणामतः विदर्भातील पावसाचा जोरही कमी होणार आहे. शुक्रवारनंतर हवामान विभागाचा कोणताही अलर्ट नसल्यामुळे पुन्हा गुलाबी थंडीचे आगमन होणार आहे. शुक्रवारी नागपूरसह काही जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट असला तरी, पावसाची शक्यता कमीच आहे..Pune Heavy Rain: मेघगर्जनेसह पावसाची जोरदार हजेरी; पुणेकरांची तारांबळ, ठिकठिकाणी रस्त्यावर साचले पाणी.पावसाचा क्रीडा स्पर्धांनाही फटकापावसाचा सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांसह खेळाडूंनाही बसला आहे. संततधार पावसामुळे महाराष्ट्र क्रीडा मंडळातर्फे आयोजित खो-खो प्रीमियर लीगचा उद्घाटन समारंभ न्यू इंग्लिश हायस्कूलच्या मैदानावरून बाजूच्याच धनवटे नॅशनल कॉलेजच्या इनडोअर सभागृहात स्थानांतरित करण्यात आला. तर सुयोगनगरचे मैदान ओले झाल्याने एलिट डिव्हिजन फुटबॉल स्पर्धेतील सामने रद्द करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.