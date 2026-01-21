Nagpur News: नागपूर येथे अर्ध्या तासात ३ कोटींची धाडसी चोरी; पेट्रोलपंप संचालकाच्या घरातून हातसाफ

नागपूर : चोरट्यांनी पेट्रोलपंप संचालकांच्या घरून चोरट्याने अर्ध्या तासात तब्बल ३ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला. ही घटना सोमवारी मध्यरात्री राजनगर भागात उघडकीस आली..राजनगरच्या अग्निशमन अभियांत्रिकी महाविद्यालयाजवळ वास्तव्यास असणारे बलजिंदरसिंह इंद्रजितसिंह नय्यर याचा पेट्रोलपंप आहे. सोमवारी सायंकाळी पावणेसातच्या सुमारास नातेवाईकाकडील कौटुंबिक सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी नय्यर कुटुंब कळमेश्वरला गेले होते..रात्री ३ वाजताच्या सुमारास घरी परतले असता, घराचे दार उघडे दिसल्याने त्यांना धक्काच बसला. आत जाऊन पाहिले असता कपाटातील तिजोरी रिकामी असल्याचे निदर्शनास आले. घरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, नय्यर कुटुंब बाहेर पडल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच अज्ञात चोरटा सुरक्षा भिंत ओलांडून आत शिरताना दिसला..ओढणीने चेहरा पूर्णतः झाकलेल्या ओळखीच्या व्यक्तीकडून सुगावा मिळाल्याचा संशय चोरट्याला रोख रक्कम आणि दागिने नेमके कुठे ठेवले आहेत, याची अचूक माहिती होती. नय्यर यांचा पेट्रोलपंपाचा व्यवसाय असल्याने आठवडाभराची रोख सोमवारी बँकेत जमा केली जाते, हे देखील चोरट्याला ठाऊक असावे, असा पोलिसांना संशय आहे..त्यामुळे या प्रकरणात घरातील किंवा व्यवसायातील एखाद्या जवळच्या व्यक्तीने चोरट्याला ‘टीप’ दिल्याचा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता, सदर पोलिसांसह गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ठसेतज्ज्ञ आणि श्वानपथकालाही पाचारण करण्यात आले होते. या धाडसी चोरीमुळे राजनगर परिसरातील रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, सदर पोलिस सीसीटीव्हीच्या आधारे आरोपीचा शोध घेत आहेत..Pune Navale Bridge Accident : आणखी किती बळी घेणार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन गाढ झोपेत; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा .या चोरट्याने रात्री ७.५७ ते ८.३४ या अवघ्या ३७ मिनिटांत हातसाफ केला. अत्यंत सराईतपणे केवळ मौल्यवान वस्तूंचे कपाट उघडून त्याने ६५ लाख रुपये रोख आणि सोन्याचे दागिने असा एकूण २ कोटी ९१ लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल पिशवीत भरला आणि पळ काढला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.