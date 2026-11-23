नागपूर,: ठेवीदारांकडून मुदत ठेवींची रक्कम घेऊन पावत्या दिल्या; मात्र ती संस्थेच्या दप्तरी न नोंदवता ५४ लाख २० हजार रुपयांचा अपहार केला. हा प्रकार गोकुळपेठ कॉफी हाऊस चौक येथील धनलक्ष्मी महिला सहकारी पतसंस्थेत उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी संस्थेच्या अध्यक्षा रूपाली मोरे यांच्याविरुद्ध अंबाझरी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग-१ (सहकारी संस्था, गणेशपेठ) कार्यालयात लेखा परीक्षक म्हणून कार्यरत असलेले गजानन बाबूराव बोंदरे (वय ५६, रा. देवनगर, नागपूर) यांनी याप्रकरणी तक्रार दिली आहे. अंबाझरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील धनलक्ष्मी महिला सहकारी पतसंस्थेकडून मुदत ठेवीची रक्कम परत मिळत नसल्याबाबत सहा .ठेवीदारांनी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (नागपूर) यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार बोंदरे यांना चाचणी लेखा परीक्षणाचे आदेश प्राप्त झाले होते.लेखा परीक्षणादरम्यान २ सप्टेंबर २०२३ ते २७ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत पतसंस्थेच्या अध्यक्षा रूपाली विनोद मोरे यांनी आपल्या पदाचा गैरफायदा घेतल्याचे समोर आले. त्यांनी ठेवीदारांकडून मुदत ठेवीपोटी रक्कम स्वीकारली आणि त्यांना पावत्याही दिल्या; मात्र ती रक्कम संस्थेच्या अधिकृत दप्तरी (रेकॉर्डला) जमा केली नाही. .ठेवीदारांची ही रक्कम स्वतःच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरून त्यांनी संस्था आणि ठेवीदारांचा विश्वासघात करत एकूण ५४ लाख २० हजार एक रुपयांची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले. अहवाल व चौकशीनंतर फिर्यादी गजानन बोंदरे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून अंबाझरी पोलिसांनी आरोपी रूपाली विनोद मोरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक नानाभाऊ काकड पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.