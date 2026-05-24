Nagpur News: ‘डिजिटल अरेस्ट’ची भीती दाखवत घातला गंडा; निवृत्त अधिकाऱ्याची ९० लाखांनी फसवणूक

नागपूर: सायबर गुन्हेगारांनी 'डिजिटल अरेस्ट'ची भीती दाखवत जरीपटका परिसरातील ७२ वर्षीय निवृत्त अधिकाऱ्याची तब्बल ९०.६५ लाखांनी फसवणूक केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींचा शोध सुरू आहे..मार्टिननगर, जरीपटका येथील रहिवासी असलेल्या तक्रारदाराला १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एका अज्ञात क्रमांकावरून फोन आला होता. समोरील व्यक्तीने स्वतःची ओळख संदीप राव अशी करून देत त्यांचे नाव उद्योगपती नरेश गोयल यांच्याशी संबंधित मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात आल्याचे सांगितले. तसेच अटक करण्याची धमकी दिली..यानंतर तक्रारदाराला ऑनलाइन कोर्ट सुनावणीसारखी प्रक्रिया दाखविण्यात आली. पुढे विजय खन्ना नाव सांगणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःला मुंबई गुन्हेशाखेचा अधिकारी असल्याचे भासविले. व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलदरम्यान आरोपी पोलिस गणवेशात दिसत होता. त्याने तक्रारदाराला 'डिजिटल अरेस्ट'मध्ये असल्याचे सांगून बँक खात्यातील सर्व रकमेची पडताळणी करावी लागेल, असे सांगितले..एफडी मोडून पैशांची जुळवाजुळवसायबर गुन्हेगारांनी कोणालाही माहिती न देण्याच्या सूचना देत तक्रारदाराकडून दोन मुदतठेवी मोडून घेतल्या. २६ नोव्हेंबर ते ९ डिसेंबर २०२५ दरम्यान विविध बँक खात्यांमध्ये आरटीजीएसद्वारे एकूण ९० लाख ६५ हजार ९४ रुपये ४० पैसे जमा करून घेतले. १० डिसेंबर रोजी पडताळणी प्रक्रिया अपयशी ठरल्याचे सांगून दुसऱ्या दिवशी पैसे परत करण्याचे आश्वासन आरोपींनी दिले. मात्र, ११ डिसेंबर रोजी संपर्क साधला असता त्यांचे मोबाइल बंद आढळले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर निवृत्त व्यक्तीने सायबर पोलिसांकडे धाव घेत तक्रार दाखल केली. पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.