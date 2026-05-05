Nagpur News: न्यायालयाच्या विस्तारित इमारतीच्या सिलिंगला तडे; जिल्हा वकील संघटनेच्या कार्यालयातील प्रकार

नागपूर: जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारित इमारतीमधील जिल्हा वकील संघटनेच्या (डीबीए) नव्या कार्यालयाच्या सिलिंगला तडे गेले असून सिलिंगचा काही भाग कोसळला आहे. नुकत्याच आलेल्या वादळानंतर इमारतीच्या सिलिंगची ही अवस्था झाली. या घटनेमुळे छतासह पंख्यांचे नुकसान झाले असून सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही..सिव्हिल लाइन्स येथील न्यायालयाच्या विस्तारीत इमारतीचे उद्घाटन नुकतेच जानेवारी २०२६ मध्ये भूषण गवई यांच्या हस्ते झाले होते. मात्र, पहिल्याच वादळामध्ये अशाप्रकारे सिलिंगला धक्का बसल्याने बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. वकील संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या घटनेची दखल घेत संबंधित विभागाकडे तक्रार नोंदविण्याची तयारी सुरू केली आहे..बांधकामाची सखोल तपासणी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात येत आहे. दरम्यान, इमारतीतील इतर भागांचीही तपासणी करण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटना टाळता येतील.."घटना घडली तेव्हा संघटनेच्या कार्यालयातील काही कर्मचारी येथे काम करीत होते. सिलिंगला तडे जाण्यास सुरुवात होताच कर्मचाऱ्यांनी आपला जीव मुठीत घेत बाहेर धाव घेतली. केवळ चार महिन्यापूर्वी उद्घाटन झालेल्या इमारतीचे हे हाल होत असल्यास या प्रकाराची चौकशी होणे आवश्यक आहे. ही घटना म्हणजे उद्घाटनाच्या घाईमध्ये करण्यात आलेल्या अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या कामाचे उदाहरण आहे."-ॲड. प्रकाश जयस्वाल, अध्यक्ष, जिल्हा वकील संघटना, नागपूर.