Nagpur News: दिवाळीत उलाढाल ४५०० कोटींची; बाजारात उत्साहाचा झगमगाट, चांदी, चारचाकी, दुचाकी वाहनांची टंचाई

नागपूर : दिवाळीचा सण म्हणजे आनंद, उत्साह आणि खरेदीचा उत्सव. जिल्ह्यातील बाजारपेठांनी यंदा विक्रमी उलाढाल करत नवा इतिहास रचला. जिल्ह्यातील किरकोळ व घाऊक बाजारात एकूण तब्बल ४५०० कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यापार संघटनांनी व्यक्त केला आहे. यंदा ग्राहकांचा उत्साह आणि जीएसटी दरात झालेली कपात या तिन्ही घटकांनी बाजारात अभूतपूर्व चैतन्याचा झगमगाट केला..दिवाळीपूर्वीच वाहन विक्रीने मोठी झेप घेतली. चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांची मागणी एवढी वाढली की अनेक शोरूममध्ये लोकप्रिय मॉडेल्सचा तुटवडा निर्माण झाला. विक्रेत्यांच्या मते, यंदा वाहन विक्रीत सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांनी वाहने खरेदी केली. तसेच, सोने व चांदीच्या दागिन्यांची मागणी यंदा विशेष वाढली. परंपरेनुसार धनत्रयोदशी आणि लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात चांदीची खरेदी झाली. अनेक ज्वेलर्सकडे तर नवा स्टॉक संपल्याने ग्राहकांना प्रतीक्षा यादीत ठेवावे लागले..इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कपडे, गृहोपयोगी साहित्य, भेट देण्यासाठी सुकामेवा आणि मिठाई बाजारातही विक्रमी गर्दी दिसून आली. जीएसटी कमी झाल्याने वस्तूंच्या किमतीत काही प्रमाणात घट झाल्याने ग्राहकांनी खर्चाचा हात मोकळा ठेवला. किराणा व मिठाई विक्रीत २० टक्क्यांपर्यंत वाढ तर सजावटीच्या वस्तूंमध्ये ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली गेली..दिवाळीत ४५०० कोटींची उलाढालनागपूर चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या मते मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा दिवाळीतील उलाढाल २५ ते ३० टक्क्यांनी अधिक झाली आहे. ऑनलाइन खरेदीचा कल वाढत असला तरी प्रत्यक्ष बाजारपेठेतील ग्राहकांची उपस्थिती यंदा लक्षणीय होती. यामुळे व्यापाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य झळकले..एकूणच, मंदीचे सावट दूर सारत नागपूर जिल्ह्याने या दिवाळीत आर्थिक सुबत्ता आणि आशावादाचा दीप प्रज्वलित केला आहे. विक्रमी उलाढालीमुळे केवळ व्यापाऱ्यांनाच नव्हे, तर संपूर्ण बाजारपेठेलाच नवा आत्मविश्वास मिळाला आहे. आगामी सणासुदीच्या काळातही ही भरभराट कायम राहील, अशी आशा व्यापारी वर्गाने व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे 'सकाळ'ने पंधरा दिवसापूर्वीच ४५०० कोटींची उलाढाल होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. तो तंतोतंत ठरला..Diwali Festival : दिवाळी खरेदीचा जल्लोष! इलेक्ट्रॉनिक, वाहन, आणि दागिन्यांच्या बाजारपेठा तेजीत.दिवाळीच्या दहा दिवसांत बाजारात खरेदीसाठी ग्राहकांनी गर्दी केली होती. त्यामुळे बाजारात उत्साह आणि चैतन्य निर्माण झाले होते. सोने, चांदी, वाहने, रेडिमेड कपडे, साड्या आणि सजावटीच्या साहित्याच्या विक्रीमध्ये मोठी उलाढाल झाली. परिणामी, शहरात अंदाजे ४००० ते ४५०० कोटींची उलाढाल झाल्याचा अंदाज आहे.-कैलाश जोगानी,अध्यक्ष, नागपूर चेंबर ऑफ कॉमर्स लिमिटेड.