Diwali Firecracker : फटाके फोडण्यापूर्वी नियम जाणून घ्या; नागपूर पोलिस आयुक्तांचे प्रतिबंधात्मक आदेश

नागपूर,: दिवाळीचा जल्लोष करताना रस्त्यावर फटाके फोडण्याचा विचार असेल, तर जरा थांबा. सार्वजनिक रस्त्यांपासून पेट्रोल पंप, रुग्णालये आणि शाळांच्या परिसरापर्यंत फटाक्यांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. नियम मोडल्यास थेट कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. नागपूरचे पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले असून, ६ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून १४ नोव्हेंबरच्या रात्रीपर्यंत हे निर्बंध लागू राहतील..दिवाळीतील धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मीपूजन, बलिप्रतिपदा, पाडवा, भाऊबीज आणि पांडव पंचमीदरम्यान सार्वजनिक शांतता, सुव्यवस्था आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अन्वये हा आदेश देण्यात आला आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २२३ नुसार कारवाई होणार आहे. त्यामुळे दिवाळीचा आनंद साजरा करताना नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास पोलिस कारवाई होऊ शकते..२०० फुटांचा फटाके बंदी परिसरपेट्रोल पंप, गॅस सिलिंडर गोदाम, केरोसीन डेपो, फटाक्यांची दुकाने तसेच ज्वालाग्राही आणि रासायनिक पदार्थांच्या डेपोपासून २०० फुटांच्या परिसरात फटाके फोडता येणार नाहीत. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि न्यायालयांच्या परिसरातील शांतता क्षेत्रातही आतषबाजीला मनाई आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या २३ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यासही सक्त मनाई करण्यात आली आहे..फटाक्यांच्या लडी आणि ‘फ्लाइंग लँटर्न्स’वर बंदीप्रतिबंधित ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात हवा, ध्वनी आणि घनकचरा प्रदूषण करणारे फटाके तसेच फटाक्यांच्या लडी फोडण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. आकाशात उडणारे दिवे अर्थात फ्लाइंग लँटर्न्स सोडण्यास मनाई आहे. विक्रेत्यांनी केवळ ग्रीन क्रॅकर्सची विक्री करावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आणि ध्वनी प्रदूषण नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.