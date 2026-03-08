Nagpur doctor arrested: मक्केत नागपूरच्या डॉक्टर-इंजिनिअरला अटक! नमाजदरम्यान घडले नेमके काय? भाषेच्या गैरसमजाने वाढली अडचण

नागपूर : सौदी अरेबियातील जेद्दा शहरात नागपूर येथील एका डॉक्टर आणि एका इंजिनिअर यांना अटक करण्यात आली असून त्यांना तेथील डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठविण्यात आले आहे. अब्दुल अझीम खान आणि डॉ. याहा हुनानी अशी या दोघांची नावे आहेत. ही अटक ४ मार्च रोजी मक्का येथील काबा मशिदीमध्ये नमाज पठण करत असताना झाली. .उमराह यात्रेसाठी मक्का येथे गेलेल्या या दोघांना साध्या वेशातील दोन पोलीस अधिकारी नमाजाच्या वेळी भेटले. त्यांनी अरबी भाषेत संभाषण सुरू केले. नागपूरचे हे दोन नागरिक अरबी भाषा येत नसल्याने त्यांच्यात गैरसमज निर्माण झाला. यामुळे दोघांना ताब्यात घेण्यात आले आणि नंतर जेद्दा येथील डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवले गेले..भारतातील सौदी अरेबियाच्या दूतावासाला पत्रया घटनेची दखल घेत महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने भारतातील सौदी अरेबियाच्या दूतावासाला पत्र पाठवले आहे. या पत्रात आयोगाने अब्दुल अझीम खान आणि डॉ. याहा हुनानी यांची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी केली आहे. दोघे केवळ उमराह यात्रेच्या उद्देशाने मक्का येथे गेले असल्याने आणि भाषेच्या अभावामुळे गैरसमज झाल्याने त्यांची सुटका करणे आवश्यक आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे..US Saudi Agreement,: प्रादेशिक स्थैर्य वाढविणार अमेरिका ‘सौदी’मध्ये करार; पुरवठा साखळीला बळ.अरबी भाषा समजत नसणे हेच मुख्यमक्का येथील काबा मशिदीत नमाज पठणाच्या वेळी घडलेल्या या प्रकारामुळे दोघांना अडचणीत यावे लागले. अरबी भाषा समजत नसणे हेच मुख्य कारण ठरले. आयोगाने दूतावासाला विनंती केली आहे की दोघांना डिटेंशन सेंटरमधून ताबडतोब मुक्त करण्यात यावे. नागपूर येथील या दोन नागरिकांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी आयोगाने सक्रिय पाऊले उचलली आहेत..दोघांची सुटका लवकर होईल अशी आशादूतावासाकडून येणाऱ्या उत्तराची वाट पाहिली जात आहे. उमराह यात्रा पूर्ण करून परत येण्याची अपेक्षा ठेवलेल्या या दोघांना लवकरात लवकर त्यांच्या कुटुंबीयांकडे परतता यावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. भाषेच्या अडचणीमुळे झालेल्या गैरसमजावर आधारित ही अटक अन्यायकारक असल्याचे आयोगाचे मत आहे. या प्रकरणात आयोगाच्या हस्तक्षेपामुळे दोघांची सुटका लवकर होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे..Missile Attack Crude Oil Tanker : इस्त्राईल-इराण युद्धात क्रूड ऑईल जहाजावर क्षेपणास्त्र हल्ला, कोल्हापूरचा रोहित पाटील जहाजात; अनेकांना बहरीनमध्ये हलवलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.