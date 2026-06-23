नागपूर

Nagpur: ४२ वर्षीय डॉक्टरनं भुलीचं इंजेक्शन टोचून घेत आयुष्य संपवलं, ५ दिवसांपासून गेले नव्हते घरी

Doctor Found Dead Inside Hospital Room: नागपुरातील 42 वर्षीय डॉक्टरांनी अॅनेस्थेशिया इंजेक्शनचा ओव्हरडोस घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: अतिकामामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी मानसिक तणावात असतात. यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयात समुपदेशकांची नियुक्ती केली. तरीही एका तरूण डॉक्टरने 'अॅनेस्थेशिया' औषधाचा ओव्हरडोस इंजेक्शनद्वारे घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना सोमवारी (ता. २२) घडली. डॉ. ईश्वर चदिवार (वय ४२) असे मृताचे नाव आहे. या धक्कादायक घटनेमुळे वैद्यकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. उपराजधानीतील धंतोली पोलिस हद्दीतील यशवंत स्टेडियम नजीकच्या न्युरॉन हॉस्पिटलमध्ये सोमवारी सकाळी ९ वाजताच्या दरम्यान ही घटना घडली. सेवाभावी डॉक्टरने केलेल्या आत्महत्येनंतर तर्कवितर्क सुरू झाले.

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