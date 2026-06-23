Nagpur: ४२ वर्षीय डॉक्टरनं भुलीचं इंजेक्शन टोचून घेत आयुष्य संपवलं, ५ दिवसांपासून गेले नव्हते घरी

नागपूर: अतिकामामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी मानसिक तणावात असतात. यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयात समुपदेशकांची नियुक्ती केली. तरीही एका तरूण डॉक्टरने 'अॅनेस्थेशिया' औषधाचा ओव्हरडोस इंजेक्शनद्वारे घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना सोमवारी (ता. २२) घडली. डॉ. ईश्वर चदिवार (वय ४२) असे मृताचे नाव आहे. या धक्कादायक घटनेमुळे वैद्यकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. उपराजधानीतील धंतोली पोलिस हद्दीतील यशवंत स्टेडियम नजीकच्या न्युरॉन हॉस्पिटलमध्ये सोमवारी सकाळी ९ वाजताच्या दरम्यान ही घटना घडली. सेवाभावी डॉक्टरने केलेल्या आत्महत्येनंतर तर्कवितर्क सुरू झाले. .मानेवाडा परिसरात डॉ. ईश्वर चांदेवार यांचे घर आहे. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर धंतोली पोलिस ठाण्याच्या मागे असलेल्या न्युरॉन रुग्णालयात प्रशासकीय विभागातही सेवा देत होते. ते काही दिवसांपासून मानसिक तणावात असल्याची माहिती देण्यात आली. डॉ. ईश्वर यांचे वडील निवृत्त कर्मचारी आहेत. त्यांचा एक भाऊ नागपूर जिल्हा परिषदेत अभियंता म्हणून कार्यरत आहे. प्रेमविवाह केलेल्या डॉ. ईश्वर काही दिवसांपासून मानसिक तणावात होते. यामागे कुटुंबातील वाद असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पाच दिवसांपासून ते घरीही गेले नव्हते, अशी माहिती मिळाली आहे..CM Vijay Thalapathy Jan Gan Man: विजय थलपतींचा धाडसी निर्णय, तब्बल २५ वर्षांचा नियम मोडला; तामिळ विधानसभेत पहिल्यांदाच राष्ट्रगीत गायले.दरम्यान सोमवारी पहाटे चार वाजताच्या सुमारास त्यांनी रुग्णालय गाठले. त्यानंतर त्यांनी 'अॅनेस्थेशिया'चे इंजेक्शन स्वतःलाच टोचून घेतले. सकाळी नऊ वाजताच्या सुमारास इतर कर्मचारी रुग्णालयात आल्यावर ही बाब समोर आली. त्यानंतर धंतोली पोलिसांना सूचना देण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा करीत मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी मेडिकलमध्ये पाठविला. रविवारी रात्री न्युरॉन रुग्णालयात सेवा दिल्यानंतर सकाळी रुग्णालयातील आपल्या कक्षात पोचल्यावर डॉ. ईश्वर चांदेवार यांनी आपल्याच हाताने 'अॅनेस्थेशिया'चे इंजेक्शन टोचून घेतले. या औषधाची मात्रा अतिरिक्त झाल्याने ते बेशुद्ध पडले..Petrol-Diesel-CNG Price: 23 जून रोजी देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! तुमच्या शहरात 1 लिटरचा भाव किती?.सकाळी नऊ वाजून गेल्यानंतरही ते कक्षातून बाहेर आले नाही. कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने सहकाऱ्यांनी कक्षात जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कक्षाचे दार आतून बंद होते. दरम्यान रुग्णालय प्रशासनाला माहिती देण्यात आली. प्रशासनाने पोलिसांच्या मदतीने कक्षाचे दार उघडले असता ते बेशुद्धावस्थेत पडलेले आढळले. डॉक्टरांनी तपासणी करताच मृत झाल्याचे घोषित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.