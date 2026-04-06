नागपूर

Nagpur News: हुंड्यासाठी विवाहितेचा छळ पतीसह तिघांविरुद्ध गुन्हा; तहसील ठाण्याच्या हद्दीतील घटना

Married Woman Harassed Over Dowry in Nagpur: नागपूर तहसील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका विवाहितेवर पती मोहम्मद नूर आलम, सासू नसीम बानो व नातेवाईक मुस्ताक अहमद यांनी हुंड्यासाठी मानसिक व शारीरिक छळ केला.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर: तहसील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका विवाहितेने पती व सासरच्या मंडळींकडून हुंड्यासाठी मानसिक व शारीरिक छळ केल्याची तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी पतीसह तिघांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
