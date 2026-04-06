Nagpur News: हुंड्यासाठी विवाहितेचा छळ पतीसह तिघांविरुद्ध गुन्हा; तहसील ठाण्याच्या हद्दीतील घटना

नागपूर: तहसील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका विवाहितेने पती व सासरच्या मंडळींकडून हुंड्यासाठी मानसिक व शारीरिक छळ केल्याची तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी पतीसह तिघांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..मोहम्मद नूर आलम असे पती तर सासू नसीम बानो व नातेवाईक मुस्ताक अहमद (रा. अशी आरोपींची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, ३३ वर्षीय महिलेचा विवाह ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मोहम्मद नूर आलम याच्यासोबत झाला..विवाहावेळी कुटुंबीयांनी सोने-चांदीचे दागिने व रोख रक्कम दिली होती. मात्र, लग्नापूर्वी पती, सासू नसीम बानो व नातेवाईक मुस्ताक अहमद यांनी सातत्याने १० लाख रुपयांच्या अतिरिक्त हुंड्याची मागणी केली. त्यासाठी तीन वर्ष लग्नही उशिरा केले..वडिलांनी पाच लाख रुपये दिल्यावर त्यांनी लग्नास होकार दिला. त्यानंतर महिला कानपूर येथे सासरी गेली. तिथे गेल्यावर दोन वर्षांनी उर्वरित पाच लाख रुपये आणण्यासाठी महिलेचा छळ करण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर त्यांनी महिलेला माहेरी सोडले..यादरम्यान महिलेच्या भावाने सासरची मागणी पूर्ण केली. त्यानंतरही त्याचे पती नूर आलम सौदी अरेबियाला निघून गेले. त्यानंतर महिलेला पुन्हा सासरी घेण्यासाठी आरोपींकडून २० ते २५ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे या छळाला कंटाळून पीडितेने अखेर पोलिसांत धाव घेतली. तहसील पोलिसांनी फसवणूक आणि हुंडाबंदी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.