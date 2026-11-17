नागपूर : ‘‘मुख्यमंत्री दिवाळीत आमच्या गावात राह्यले. आमची व्यथा ऐकून घेतली. बोअरवेलवरील बंदी हटवली. माझ्या शेतातील अठराशे मोसंबीची झाडे वाचविण्यासाठी मी बोअरवेल केला. हजार फुटापर्यंत हिंमत केली. बोल्डरमध्ये पाणीच नव्हते. घरचीच्या आंगावरचं सोनं विकलं. एक लाख अंशी हजार लावले. सारे पैसे पाण्यात गेले.’’लोहारी सावंगा येथील शेतकरी गजानन धनराज चापले निराशपणे सांगत होते. १५ डिसेंबरपर्यंत बोअरवेल करण्याची मुभा मुख्यमंत्र्यांनी दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटिफिकेशन काढले. गजाननराव यांनी त्यांच्या शेतात रविवारी बोअरवेल केला. बंदी हटविल्यानंतरचा तो महाराष्ट्रातील पहिलाच बोअरवेल होता. तो फेल गेला. आता झाडे वाचविण्याचे मोठे आव्हान गजाननरावांपुढे निर्माण झाले आहे. .आधीचे आठ बोअरवेल, तरी पाणी पुरत नाहीगजाननराव इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत सधन शेतकरी आहेत. त्यांचा भाऊ मिळून त्यांची अठरा एक शेती आहे. ट्रॅक्टर आहे. चारचाकी गाडी आहे. कृषी केंद्र आहे. बिल्डिंग मटेरिअलचे दुकानही आहे. सहावीत असतानापासूनच ते शेतीमध्ये सक्रिय झाले.बंदी हटवल्यावर पहिलाच बोअरवेल, दुष्काळात तोही झाला फेल!त्यांच्या वडिलांनी लावलेली झाडे बगिच्यात आहेत. यंदाच्या दुष्काळात ही मरू नये, यासाठी त्यांनी बोअरवेल करण्याची घाई केली. विशेष म्हणजे २८ वर्षांत त्यांनी केलेला हा नववा बोअरवेल आहे. झाडे वाचविण्यासाठी त्यांनी वेळोवेळी बोअरवेल केले. पहिला बोअरवेल केला तेव्हा ४०० फुटांवरच पाणी लागले होते. यातील काही बोअरवेलला अजूनही पाणी आहे. पण कोणत्या बोअरवेलमधून अर्धा तास, तर कोणत्या बोअरधून तासभर पाणी पुरते. आधीचे आठ बोअरवेळ मिळूनही १८०० झाडे वाचविण्याएवढे पाणी पुरे होत नाही, म्हणून बंदी हटविताच त्यांनी बोअरवेल केला..आणखी बोअरवेल करावा लागेल``या बोअरवेलसाठी पाण्याचा मुहूर्त शोधला होता. नारेवाला, इडेवाला आले होते. पण बोल्डरमध्ये पाणीच नाही, त पाणी कुठून येणार? असे त्यांनी सांगितले. वडिलांच्या मेहनतीतून जगलेली ही झाडे आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत ती वाचवायची आहेत. त्यामुळे ह्या बोअरवेल फेल झाला तरी, नवीन बोअरवेल मारावाच लागेल. त्यालेही पाणी नाही लागले, तर मग हालत बिघडल्याशिवाय राहणार नाही. पह्यले टॅंकर तरी लावता यायचा. आता टॅंकरमध्ये पाणी कुठून आणणार?, हाच प्रश्न आहे. झाडं वाळले तर पंधरा वर्षे मी बॅक जाणार. बोअरवेलले पाणी लागलं नाही म्हणून मी सद्या अशांत आहे. डोकं जाग्यावर नाही. काय करायचे ते दोन-तीन दिवसात ठरवतो. कापूस, तूर दरवर्षीच्या तुलनेत भसकली आहे. शेतीला भेगांमधून दुष्काळ वाकुल्या दाखवत आहे. पाणी मिळाले तर फळाचा साईजही वाढला असता. मोसंबीले कवडीमोल किंमत नाही. वरचा पाऊस असता तर बोअरची गरजही पडली नसती. पाण्याची नस पाहूनच मूहर्त देल्ला. पण पोटात पाणीच नाही, तर येणार कुठून?`` गजानन विवंचना मांडत होते..गजाननरावांच्या मागण्या१) कधी काळी ४०० फुटांवर भरपूर पाणी लागायचे. आता हजार फुटांवरही पाणी लागत नाही. भूगर्भात पाणीच रिचार्ज होत नाही. छोटे-छोटे डॅम बांधले पाहिजे. शेततळे हवीत. छोट्या नाल्यांवर कोल्हापुरी बंधारे बांधावे. फाॅरेस्टच्या रिकाम्या जागांवर खोदकाम करून पाणी साठवावे. जमिनीच्या पोटात पाणी मुरवले पाहिजे; तरच पाणी लागेल.२) बोअरवेल बंदी हटविली, पण खूपच कमी कालावधीसाठी. या भागात बोअर मारण्यासाठी एकच मशीनवाला आहे. माझा बोअर होत असताना, त्याच्याकडे आणखी दहा शेतकऱ्यांची रेसिंग होती. एवढ्या दिवसांत अनेक शेतकऱ्यांकडे पैशाची जुळवाजुळव होणार नाही. त्यासाठी मुदतवाढ हवी. घर आणि पूल बांधण्याची कामे थांबविली पाहिजे. शेतकऱ्याला पाहिजे तेव्हा बोअरवेल करण्याची परवानगी देण्यात यावी. बोअरवेलसाठी फुटांची मर्यादाही नको. पाणी लागल्यावर आणखी खोल करण्यासाठी शेतकऱ्याचीच हिंमत होत नाही. पाणी लागेपर्यंत बोअरवेल करू द्यावा.३) बोअरवेल करण्याची शेतकऱ्यांची मजबुरी ओळखून मशीनवाला अव्वाच्या सव्वा चार्जेस लावत आहेत. त्यांच्या मनमानीवर निर्बंध लावला पाहिजे. त्यांचे रेट ठरवले पाहिजे. शेतात विहिर खोदण्यासाठी आणि जुन्या विहिरीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सरकारची योजना आहे. बोअरवेल करण्यासाठीही सरकारने अनुदानाची योजना सुरू करावी. तरच गरीब शेतकरी बोअरवेल करू शकतील आणि शेतीसाठी सिंचन करू शकतील..बोअरवेलवाले बेपत्ता शेतकऱ्यांसमोर नवेच संकट, आता कसे करणार?बोअरवेलबंदी हटताच आपले उखळ पांढरे करून घेण्यासाठी लोहारी सावंगा परिसरात बोअरवेलचे काम घेणाऱ्या बोअरवेल मालकांनी अव्वाच्या सव्वा रेट लावले. रेट मर्यादित ठेवण्याबाबत आमदार चरणसिंग ठाकूर यांनी सोमवारी तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत याबाबत बैठक घेतली. रेट मर्यादित ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. बैठकीच्या बाहेर पडताच बोअरवेलवाले सारेच रफूचक्कर झाले. त्यांना मिळालेल्या तीन आर्डर सोडून ते बेपत्ता झाले. आता बोअरवेल कशी करणार, हा नवाच प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला.केलेल्या बुकिंगवरही पाणी सोडलेलोहारी सावंगाचे सरपंच विपीन चापले यांनी बंदी हटताच ब्रोकरकडे बोअरवेलचे बुकिंग केले. गजाननराव चापले यांच्या शेतातील बोअरवेलचे काम रविवारी संपताच, विपीनभाऊने रविवारीच त्यांच्या शेतात बोअरवेल खोदण्याचे काम मशीनद्वारे सुरू केले. सोमवारी बोअरवेल पूर्ण होताच, आधी ठरला त्यापेक्षा जास्त रेट बोअरवेलवाले आणि एजंट मागू लागले. त्यावर विपीनभाऊ यांनी काटोल विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार चरणसिंग ठाकूर आणि तहसीलदारांना याबाबत सोमवारी माहिती दिली. चरणसिंग ठाकूर यांनी तातडीने बैठक बोलावून रेट मर्यादित ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. बैठक आटोपताच बोअरवेलवाले कुठे गेले समजलेच नाही. लोहारी सावंगा येथील प्रज्ज्वल चापले, श्रीकिशन पेरोडिया आणि प्रफुल्ल जोध यांनीही बोअरवेलचे बुकिंग केले होते. त्यांचे मिळालेले कामही बोअरवाल्यांनी सोडले. यांच्याकडील काम पूर्ण होताच इतर शेतकरीही बुकिंग करणार होते..ब्रोकरनेही हात वर केलेविपीनभाऊ म्हणाले, ``बोअरवेलवाल्यांसोबत स्थानिक शेतकऱ्यांचा थेट संबंध नसतोच. एखाद्या ब्रोकरच्या माध्यमातून व्यवहार केले जातात. गजाननराव आणि मी सुद्धा ब्रोकरच्या माध्यमातूनच बुकिंग केले. प्रत्यक्ष बोअरवेल करताना बोअरवेल मशीनमालक सोबत नसतोच. त्याचे मजूर असतात. मालकाने फोनवरून केलेल्या आदेशाचे ते पालन करतात. त्यामुळे ब्रोकरशिवाय पर्याय नसतो. बोअरवेलवाले बेपत्ता झाल्याने त्यानेही आपले हात वर केले आहे.``विपीनभाऊ चापले यांना पाणी पावलेविपीन चापले यांच्या बोअरवेलला साडेतीन इंचचे पाणी लागले. त्यामुळे ते अत्यंत आनंदित आहेत. ``दीड लाखाच्या जवळपास पैसा लागला. परंतु पाणी लागल्यामुळे आता शेतीतील १३०० मोसंबीची झाडे या दुष्काळात वाचवू शकू, असा विश्वास निर्माण झाला,``असे ते मोहरून म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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