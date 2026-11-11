Nagpur Drought: मोसंबीची झाडे डोळ्यांदेखत ;सरणावर चढताहेत ; लोहारी सावंगा येथे दुष्काळाचा दाह; मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीसाठी आसुसले शेतकरी

लोहारी सावंगा, (जि. नागपूर),: ‘मोसंबीच्या बगिच्यावर गावातील ९० टक्के शेतकऱ्यांचे जगणे अवलंबून आहे. आपल्या शेतातील मोसंबीची शंभर टक्के झाडे या दुष्काळात मरणार, या भीतीने लोहारी सावंगा येथील शेतकऱ्यांची पार झोप उडाली आहे. अख्खं गाव दहशतीत आहे. मोसंबीची झाडे रोज सरणावर चढताना पाहून तीळ तीळ मरण समोर दिसत आहे.’ मोसंबी उत्पादक शेतकरी सुधाकरराव शंकरराव चापले यांनी दुष्काळाचे जिवंत चित्र डोळ्यांसमोर उभे केले. मुख्यमंत्र्यांनी या गावात नुकतीच दिवाळी साजरी केली. मुक्काम केला आणि शेतकऱ्यांसोबत प्रत्यक्ष चर्चाही केली. .मुख्यमंत्र्यांसमोर शेतकऱ्यांनी दुष्काळाची दाहकता मांडली. खरीखुरी मदत झाली, तरच या संकटातून आपली सुटका होऊ शकते, अशी अपेक्षा आता शेतकऱ्यांना आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तसा शब्दही दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. परंतु, जेवढे नुकसान झाले तेवढी भरपाई मिळेल किंवा नाही, याबाबत त्यांच्या मनात शंकाही आहे. सुधाकर मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेला प्रत्यक्ष उपस्थित होते. त्यांच्या शेतातील ७०० झाडांपैकी ७० च्या जवळपास झाडे वाळली. त्यांच्या शेताच्या साडेसहा एकर परिसराची ‘सकाळ’ प्रतिनिधीने प्रत्यक्ष पाहणी केली. वाळलेले एकेक झाड मोजून दाखविले. सुधाकरराव रोज शेतात जातात. निर्जीव झाडांना थरथरत्या हाताने स्पर्श करतात. खोडावरून हात फिरवतात. ‘झाडाचे हुंदके तळव्याला ऐकू येतात’, असे ते सांगतात. हे सांगताना त्यांना हुंदके अनावर होतात..मोसंबीची झाडे डोळ्यांदेखत सरणावर चढताहेत‘‘दुष्काळामुळे झाडे पटापटा मरायला लागली आहेत. एका झाडानंतर दुसऱ्याचा नंबर. कोरोनात लोक मरत होते, तशी दुष्काळात झाडे मरू लागली आहेत. गावातील प्रत्येकच शेतीतील कमी-अधिक १० टक्के झाडे आतापर्यंंत वाळली आहेत,’’ हे सांगताना सुधाकररावांच्या शब्दांमध्ये कंप जाणवत होता. ‘पोटच्या पोरांना जपावे लागते, त्यापेक्षा जास्त झाडांना आम्ही जपले आहे’, असेही त्यांनी सांगितले. सुधाकररावचा मुलगा आयटीआय आणि ग्रॅज्युएट झाला आहे. तो नागपूरला सेल्समनचा जाॅब करतो. त्यातून पैसे वाचवून वडिलांना मोसंबीची झाडे वाचविण्यासाठी मदत करतो..मागच्या वर्षी झाडे वाचविली, यंदा पैसाच नाही‘‘गेल्या वर्षी पाणी होते; परंतु सगळ्याच झाडांना पुरेल एवढा साठा नव्हता. मग टॅंकरने पाणी दिले. त्यासाठी दीड लाख रुपये खर्च केले; पण एकही झाड वाळू दिले नाही. यंदा टॅंकर लावण्याची कंडिशन नाही. पैसाच नाही एवढा. असता तरी पाणी कुठून आणणार? कोण पाणी देणार? विहिरी आटू लागल्या. एक झाड मोठं करायला सात-आठ वर्षे जी-जान मेहनत करावी लागते. मला पाण्याच्या भरोशावर दरवर्षी किमान पाच लाखांचे पीक व्हायचे. आता सारंच घाट्यात आलं. फळात रस नाही. त्यामुळे रेट नाही. ४० हजार प्रतिटन भाव होते. आता १०-१५ हजारही मिळणार नाही. झाडासाठी पाणी लागते, मशागत लागते, फवारणी लागते. ‘‘अंदा आम्ही पार डुबत चाललो; पण अजूनही हातची वेळ गेली नाही. कड नदीच्या भरोशावर खेळ जमू शकते. खैरी डॅममधून दोन वेळचे पाणी नदीत सोडले तर जमते. पाण्यासाठी लागणारे प्रतिपंप दोन हजार रुपये भराले आम्ही तयार आहोत,’’ सुधाकरराव दुष्काळाचा एकेक पदर उलगडू लागले..सुधाकररावांच्या दोनच मागण्या१. बागायतदाराले २२ हजार हेक्टरी भरपाई मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याचे ऐकले होते. त्येच्या पाच पट लागतीले लावले. झाडं गेले, त्या बदल्यात हे काहीच नाही. एक लाख रुपये हेक्टरी पाहिजे.२. झाडे वाचविण्यासाठी हातात असलेला एकच उपाय आहे. वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा घाडगे तालुक्यातील कार प्रकल्पातून पाणी सोडणे. एक वेळा डिसेंबरमध्ये आणि एक वेळा मार्चमध्ये पाणी सोडले तर ८० टक्के बगिचे वाचू शकतील. नदीत पाण्याचा स्टाॅक करून ठेवला, तरच जमते..झाडं वाचतील याची शाश्वती नाहीविजय शामराव ठाकरे यांचे आयटीआय झाले. जाॅब लागला नाही. त्यांचे भाऊ नितीन. दोघांचीही सहा एकर शेती. दोघांच्याही शेतीतील ७० झाडे वाळली. विजयराव म्हणाले, ‘‘कठीणचे दिवस जानेवारी ते मे एंडपर्यंत आहे. पाण्याची शाश्वती नाहीच. विहिरीची लेव्हल बी कमी झाली आहे. त्यामुळे एकही झाडं वाचेल, याचीही शाश्वती नाही. पऱ्हाटी त वाळलीच आहे. माझी घरवाली संगीता ग्रामपंचायतची मेंबर आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत तीच गेली होती. आता काय होते ते बघू.’’ बाजूचे शेतकरी देवेंद्र चापले आणि गंगाधर चापले यांच्याही मोसंबीची अशीच परिस्थिती दिसली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.