नागपूर : आरोग्यपूरक पदार्थ (हेल्थ सप्लिमेंट्स) असल्याचे भासवून प्रतिबंधित औषधांची अमेरिकेत निर्यात करणाऱ्या रॅकेटचा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (एनसीबी) पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणात नागपुरातील औषध निर्यातदार लोकेश शाडी (वय ४५) याला अटक करण्यात आली असून, त्याच्या कार्यालयातून ३० हजार प्रतिबंधित गोळ्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. या कारवाईमुळे औषध निर्यात क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, एनसीबीच्या मुंबई पथकाने २५ नोव्हेंबरला सेंट्रल एव्हेन्यूवरील अग्रसेन चौक परिसरात असलेल्या ''डीप हेल्थकेअर सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड'' या कंपनीच्या कार्यालयावर छापा घातला. यावेळी तीन हजार स्ट्रिपमध्ये असलेल्या ३० हजार गोळ्या जप्त करण्यात आल्या. या प्रतिबंधित औषधांची आरोग्यपूरक पदार्थ म्हणून नोंद करून अमेरिकेत निर्यात केली जात असल्याचा संशय आहे..शाडी हा जरीपटका परिसरातील जिंजर मॉलजवळ राहतो. गेल्या दहा वर्षांपासून तो औषध निर्यातीच्या व्यवसायात असल्याची माहिती आहे. अमेरिकेतील यंत्रणांनी त्याच्या कंपनीमार्फत पाठविण्यात आलेल्या प्रतिबंधित औषधांच्या एका खेपेला अडविल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. अमेरिकन यंत्रणांनी भारतीय यंत्रणांना याबाबत माहिती दिल्यानंतर एनसीबीने तपास सुरू केला..छाप्यानंतर शाडीला ताब्यात घेऊन न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यानंतर एनसीबीने ट्रान्झिट रिमांड मिळवून त्याला पुढील तपासासाठी मुंबईला नेले आहे. या रॅकेटमध्ये नागपुरातील आणखी काही औषध निर्यातदारांचा सहभाग असल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे. शहरातील चार ते पाच मोठे औषध निर्यातदार एनसीबीच्या रडारवर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. औषधांचा पुरवठा, निर्यातीची कागदपत्रे आणि प्रतिबंधित औषधांना आरोग्यपूरक पदार्थांचे स्वरूप देऊन अमेरिकेत पाठविण्याच्या पद्धतीचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.