Dussehra Shopping: आज दसरा ;वाहन, सोने, गृह, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे खरेदीवर ग्राहकांचा भर १,२०० कोटींची उलाढाल अपेक्षित

नागपूर : विजयादशमीच्या पवित्र पर्वावर शहरात उत्साहाचे वातावरण असून या शुभमुहूर्तावर बाजारपेठेत १२०० कोटी रुपयांची विक्रमी उलाढाल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. विशेष म्हणजे, मागील वर्षीच्या तुलनेत या उलाढालीत तब्बल १५ ते १८ टक्क्यांपर्यंत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..दसऱ्याच्या दिवशी सोने-चांदीचे दागिने, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे, ग्राहकोपयोगी वस्तू, जमीन आणि फ्लॅट, होम डेकोर, फर्निचर, पूजा साहित्य तसेच वाहन खरेदीसाठी नागरिकांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. मंगळवारी (ता. २०) बाजारात होणारी गर्दी आणि होणाऱ्या रांगा टाळण्यासाठी अनेक नागपूरकरांनी आजच वस्तूंचे आगाऊ बुकिंग करून ठेवले आहे..थेट मुहूर्तावर या वस्तू घरी नेण्यासाठी ग्राहकांनी तयारी केली आहे. व्यापाऱ्यांनीही दुकानांमध्ये ग्राहकांसाठी विशेष आणि वेगळ्या काउंटरची सोय केली आहे. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी शहरातील नामांकित विक्रेत्यांनी विविध आकर्षक सवलती आणि योजना आणल्या आहेत. त्याला ग्राहकांचाही प्रतिसाद मिळत आहे. प्रत्यक्ष दसऱ्याला खरेदीच्या उत्साहाला आणखी उधाण येणार असून, या उलाढालीमुळे व्यापारी वर्गातही आनंदाचे वातावरण पसरले आहे..दसऱ्याच्या मुहूर्तावर शहरात १५० ते २०० किलोच्या जवळपास सोन्याची विक्री अपेक्षित आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत विक्री समान राहिली असले, तरी सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १.१० लाखांवरून १.५० लाखांपर्यंत पोहोचल्याने, किमतीच्या दृष्टीने उलाढाल ३५ ते ४० टक्क्यांनी वाढणार आहे.- राजेश रोकडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी कौन्सिल.अपेक्षित उलाढालीची टक्केवारीकिराणा आणि एफएमसीजी ः २० टक्केसोने, चांदी व आभूषणे : १५ टक्केजमीन आणि फ्लॅट (रिअल इस्टेट): १५ टक्केइलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल्स : २० टक्केकंझ्युमर ड्युरेबल वस्तू : १५ टक्केरेडीमेड गारमेंट्स (वस्त्रोद्योग) : ३ टक्केगिफ्ट आइटम्स : ७ टक्केहोम डेकोर व फर्निचर : ५ टक्के.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.