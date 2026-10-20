नागपूर

Dussehra Shopping: आज दसरा ;वाहन, सोने, गृह, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे खरेदीवर ग्राहकांचा भर १,२०० कोटींची उलाढाल अपेक्षित

Nagpur Dussehra Shopping, ₹1,200 Crore Business, Gold Sales : विजयादशमीच्या मुहूर्तावर नागपूरच्या बाजारपेठेत सुमारे १,२०० कोटी रुपयांची उलाढाल होण्याची शक्यता आहे.
Nagpur Markets Expect Festive Dussehra Shopping to Generate Around ₹1,200 Crore in Business

Nagpur Markets Expect Festive Dussehra Shopping to Generate Around ₹1,200 Crore in Business

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : विजयादशमीच्या पवित्र पर्वावर शहरात उत्साहाचे वातावरण असून या शुभमुहूर्तावर बाजारपेठेत १२०० कोटी रुपयांची विक्रमी उलाढाल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. विशेष म्हणजे, मागील वर्षीच्या तुलनेत या उलाढालीत तब्बल १५ ते १८ टक्क्यांपर्यंत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

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