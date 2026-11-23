नागपूर : नामांकित कंपन्यांच्या नावाचा व लेबलचा गैरवापर करून बनावट इंजिन ऑईलची विक्री करणाऱ्या कारखान्यावर वाडी पोलिसांनी धाड टाकली. शनिवारी (ता. २१) सायंकाळी खडगाव रोडवरील सोनबानगर येथे ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल करीत ६ लाख २१ हजार ८९० रुपयांचा बनावट मुद्देमाल जप्त केला आहे..सुमित भीमराव मेश्राम (वय ३९, रा. खडगाव रोड, वाडी) आणि कारखाना मालक सुनिलसिंग (वय ५०, रा. वाडी) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई येथील नेत्रिका कन्सल्टिंग प्रा. लि.चे फिल्ड ऑफिसर सचिन रमेश गोसावी यांनी त्यांच्या कंपनीकडे ‘कॅस्ट्रोल लिमिटेड’चे स्वामित्व हक्क असल्याची वाडी पोलिसांत तक्रार केली होती. .त्याची दखल घेत वाडी पोलिसांनी शनिवारी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास सोनबानगर येथील ‘दीप पेट्रोकेम’वर पंचासमक्ष छापा टाकला. यावेळी सुमित मेश्राम हजर होता, तर मालक सुनिलसिंग बाहेरगावी असल्याचे समजले. कारखान्याची पाहणी केली असता तेथे ‘कॅस्ट्रोल .ॲक्टिव्ह’ आणि ‘हिरो’ या कंपन्यांच्या नावाशी व लेबलशी मिळतेजुळते बनावट ऑईल पॅकिंग केले जात असल्याचे उघड झाले. पोलिसांनी घटनास्थळावरून ऑईलने भरलेले १४ लोखंडी बॅरल, विविध मापाच्या भरलेल्या व रिकाम्या बाटल्या, बनावट स्टिकर्स, झाकणे, पॅकेजिंग मशीन आणि मोटरपंप असा एकूण ६.२१ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.