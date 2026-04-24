नागपूरमध्ये बनावट औषधांचा मोठा साठा उघड; सहा आरोपींवर गुन्हा दाखल, कसं उघडकीस आलं प्रकरण?

नागपूर : अन्न व औषध प्रशासनाकडून केलेल्या तपासात बनावट औषधांचा मोठा साठा उघडकीस आल्याने शहरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी शांतीनगर पोलिसांनी सहा आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. औषध निरीक्षक प्रशांत राजेंद्र रामटेके (वय ४९) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला..मेसर्स हिताषी फार्मास्युटीकल्ससह मेसर्स एन.आर.एन. मित्र डिस्ट्रिब्युटर्स (मुंबई-२२), मेसर्स एन.आर. मित्र डिस्ट्रिब्युटर्स (हैद्राबाद, तेलंगणा-३५), मेसर्स आर.आर.टी. फार्मा (पनवेल, नवी मुंबई-०९), दानिष खान (रा.दिल्ली) आणि राजुकुमार मिश्रा (रा.चंदीगड) अशी आरोपींची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरात जळलेल्या व्यक्तींवर उपचार करताना, त्याला वीस टक्के प्रोटीन देण्याच्या उद्देशाने 'अलबुर' नावाच्या औषधीचा इंजेक्शनद्वारे रुग्णावर वापर केल्या जातो..मात्र, त्याबाबत तक्रार आल्याने औषध निरीक्षक प्रशांत रामटेके यांनी शांतीनगर कॉलोनीतील तुलसीनगरात असलेल्या 'मेसर्स हिताषी फार्मास्युटीकल्स' येथे सप्टेंबर महिन्यात तपासणी केली. त्यानंतर एका महिन्याने अहवाल आला. त्यात दिलेल्या कंटेटप्रमाणे तयात २० टक्के प्रोटीन कमी असल्याचीबाब समोर आली. त्यावरून तेथील औषधाचा साठा जप्त केला. त्यांची चौकशी केली असता, त्यांनी मुंबईतील मेसर्स आर.आर.टी. फार्मा, एन.आर.एन. मित्र डिस्ट्रिब्युटर्स, तेलंगणातील मेसर्स एन.आर. मित्र डिस्ट्रिब्युटर्स यांच्याकडून ती खरेदी केल्याची माहिती समोर आली..१९ सप्टेंबर २०२५ ते १७ डिसेंबर २०२५ दरम्यान या बनावट औषधांचा साठा विक्री केल्याचा आरोप आहे. याबाबत त्यांना देयके सादर करण्यात सांगितल्यावर त्यांनी ती योग्यरित्या सादर केले नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. त्यावरून पोलिसांनी सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करीत, तपास सुरू केला आहे..मेडिकलमध्ये आढळ्या होत्या बनावट औषधीनागपूरच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये २०२४ मध्ये ७७ हजार ३७० बनावट औषधाच्या गोळ्यांचा पुरवठा आढळून आला होता. 'रेसिपी ५००' नावाची एक अँटिबायोटिक आहे, यामध्ये सिप्रोफॉक्ससीन नावाचं औषध नसल्यानं ते बोगस असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. ६ जुलै २०२३ ते २१ जुलै २०२३ या कालावधीत या गोळ्यांचा पुरवठा करण्यात आला होता. त्यापूर्वी कळमेश्वर येथील आरोग्य केंद्रात सुद्धा अशाच पद्धतीनं बनावट औषधांचा साठा आढळून आला होता. याबाबत यापूर्वी भिवंडी, नांदेड, वर्धा या ठिकाणी सुद्धा बनावट औषधांच्या साठ्या प्रकरणी गुन्हे दाखल झाले होते.