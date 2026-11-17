नागपूर : शेअर बाजारात गुंतवणुकीतून महिन्याभरात ३०० टक्के परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून ४५ वर्षीय व्यक्तीची २१ लाख ५८ हजार ५०२ रुपयांनी फसवणूक केल्याची माहिती समोर आली. याप्रकरणी सायबर चोरट्याविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. .माहितीनुसार, ४५ वर्षीय व्यक्तीला २१ ऑगस्टला दुपारी फेसबुकवर ‘अपस्टॉक्स’ नावाने शेअर मार्केट आणि स्टॉक ट्रेडिंगमध्ये गुंतवणुकीची जाहिरात दिसली. त्यांनी त्यावर क्लिक केल्यानंतर त्यांना ‘अपस्टॉक्स लर्निग’ या व्हॉट्सॲप ग्रुपशी जोडण्यात आले. त्यात अर्चना शर्मा नावाच्या महिलेने संपर्क साधून महिन्याभरात ३०० टक्के परताव्याचे आमिष दाखवित, .बनावट ‘यू ट्रेड डीएमए’ ॲप डाउनलोड करायला लावले. यानंतर त्यांनी आरोपींनी दिलेल्या विविध बँक खात्यांवर स्वतःच्या तसेच नातेवाइकांच्या खात्यांतून यूपीआय, एनईएफटी आणि आरटीजीएसद्वारे वेळोवेळी २१ लाख ५८ हजार ५०२ रुपये जमा केले. त्यानंतर त्यांना या ॲपवर तब्बल ५८ लाख २३ हजार ५३६ रुपयांचा नफा दाखविण्यात आला..मात्र, ती रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांना नफ्याच्या रकमेवर २० टक्के कर किंवा कमिशन भरण्याची अट घातली. त्यामुळे व्यक्तीला आपली फसवणूक झाल्याचा संशय आल्याने त्यांनी सायबर पोलिसांकडे धाव घेतली. सायबर पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदविला असून, पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.