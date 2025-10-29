Nagpur Farmers Protest: ''जेवढी ताकद आहे तेवढी वापरा..'' कोर्टाने दिलेली वेळ संपल्यानंतर बच्चू कडूंची भूमिका

Bachchu Kadu: शेतकरी कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूरमध्ये आंदोलन सुरु आहे. मंगळवारी सुरु झालेल्या या शेतकरी आंदोलनामध्ये हजारो शेतकरी सहभागी झाले आहेत. त्यातच बुधवारी कोर्टाने एक आदेश काढून सायंकाळी सहा वाजल्यानंतर आंदोलनस्थळ रिकामं करण्यास बजावलं होतं.या आदेशानंतरही बच्चू कडू आपल्या आंदोलावर ठाम आहेत. पोलिसांनी कोर्टाच्या आदेशाची कॉपी आणून दिल्यानंतर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. कोर्टाने पेपरच्या बातमीवरुन हा आदेश काढला, पण शेतकरी आत्महत्येच्या बातम्यांवर एकही आदेश काढला नाही, असं कडू म्हणाले..सहा वाजल्यानंतर आंदोलनावर भूमिका मांडताना बच्चू कडू म्हणाले की, कोर्टाचा आदेश आलेला आहे, कोर्टाचा अवमान करण्याची आमची इच्छा नाही. परंतु रोज १२ शेतकरी आत्महत्या करतात, न्यायालयाने याबाबत अद्याप एकही आदेश काढलेला नाही. आम्हाला कोर्टाकडून शेतकऱ्यांसाठी अपेक्षा आहेत. आत्महत्या होऊ नये म्हणून आम्ही बसलो तर कोर्ट एका दिवसात आदेश कसं काढतं? न्यायालयाबाबत आम्ही काही बोलणार नाही, परंतु दिवसेंदिवस असे प्रकार घडत चालले तर लोकशाही टिकेल का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय..Share Market Closing : सेन्सेक्स 369 अंकांनी वधारला; निफ्टी निर्देशांक 26,000 वर, 'या' शेअर्सने दिले सर्वाधिक परतावे \n.बच्चू कडू पुढे म्हणाले, आम्ही इथून उठायला तयार आहोत, परंतु आमची व्यवस्था पोलिसांनी जेलमध्ये करावी. जेवढी ताकद आहे तेवढी वापरा आणि आम्हाला जेलमध्ये टाका. आपण कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करु, पोलिस आम्हाला नेण्यासाठी कशी व्यवस्था करतं, हे आपण पाहू. पोलिसांनी त्यांची जबाबदारी पार पाडावी, प्रत्येक कार्यकर्ता गाडीत बसायला तयार आहे.आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेले राजू शेट्टी म्हणाले की, या ठिकाणी ६ वाजण्याला दोन मिनिटं कमी असताना पोलिसांनी कोर्टाचा आदेश आणून दिला. सरकार चर्चेची केवळ नाटकं करीत आहे. आज मंत्री चर्चेसाठी येणार होते, मात्र त्यातच कोर्टाचा आदेश आला. त्यामुळे कोर्ट नेमकं कोण चालवतंय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. न्यायव्यवस्थेचा आम्ही आदर करतो, परंतु त्यांनीही जबाबदारीने वागलं पाहिजे. न्यायालय आणि न्यायव्यवस्था म्हणजे ब्रह्मदेव नाही..Family Pension Rules: मोठी बातमी! केंद्र सरकारकडून कुटुंब पेन्शनसाठी नवीन नियम जारी, आता मुलांना वडिलांची पेन्शन कधी मिळणार? वाचा....''सत्याग्रहाच्या माध्यमातून संविधान निर्माण झालं, त्यानंतर न्यायव्यवस्था निर्माण झाली. आज सत्याग्रहालाच न्यायव्यवस्थेने आव्हान दिलं तर आमची न्यायव्यवस्था भरकट चालली की काय, याचा विचार करावा लागेल. न्यायमूर्ती लोहिया यांचाही याच व्यवस्थेने बळी घेतलेला आहे. तुम्ही कायद्याच्या माध्यमातून आमच्यावर वार केला तरी भविष्यात या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं द्यावे लागतील. आम्हाला जेलमध्ये टाकायचं तर टाका, आम्ही तयार आहोत. आम्हाला कसं ताब्यात घ्यायचं हे पोलिसांनी ठरवायचं. फडणवीसांनी रडीचा डाव खेळायला सुरुवात केली आहे, त्यामुळे आगे आगे देखो होता है क्या..'' असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.