Farmers' agitation for loan waiver in Nagpur continues past 6 PM deadline; Kadu and Raju Shetti question judiciary's role and accuse Fadnavis of playing foul: नागपूरमध्ये शेतकऱ्यांचं मोठं आंदोलन सुरु आहे.
Nagpur Farmers Protest: ''जेवढी ताकद आहे तेवढी वापरा..'' कोर्टाने दिलेली वेळ संपल्यानंतर बच्चू कडूंची भूमिका
संतोष कानडे
Bachchu Kadu: शेतकरी कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूरमध्ये आंदोलन सुरु आहे. मंगळवारी सुरु झालेल्या या शेतकरी आंदोलनामध्ये हजारो शेतकरी सहभागी झाले आहेत. त्यातच बुधवारी कोर्टाने एक आदेश काढून सायंकाळी सहा वाजल्यानंतर आंदोलनस्थळ रिकामं करण्यास बजावलं होतं.

या आदेशानंतरही बच्चू कडू आपल्या आंदोलावर ठाम आहेत. पोलिसांनी कोर्टाच्या आदेशाची कॉपी आणून दिल्यानंतर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. कोर्टाने पेपरच्या बातमीवरुन हा आदेश काढला, पण शेतकरी आत्महत्येच्या बातम्यांवर एकही आदेश काढला नाही, असं कडू म्हणाले.

