Nagpur: तीन हॉटेलचे परवाने रद्द; याराना, द हट आणि इंडियन तंदूरवर FDAची कारवाई

नागपूर: अन्नसुरक्षा मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या तीन हॉटेलचे परवाने रद्द करण्यात आले. ही कारवाई रविवारी अन्न व औषधी प्रशासनाने केली. यात जगदीशनगर हजारीपहाड येथील याराना फॅमिली रेस्टॉरंट, फ्रेंड्स कॉलनी येथील इंडियन तंदूर, फेटरी येथील द हट रेस्टॉरंटचा समावेश आहे. .अन्याय निवारण मंचाच्या अध्यक्ष ज्वाला जांबुवंतराव धोटे यांनी तिन्ही आस्थापना अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील नागरिकांच्या तसेच शासकीय जमिनींवर उभारण्यात आल्याची तक्रार अन्न व औषध प्रशासनाकडे केली होती..US Iran Conflict : मध्यपूर्वेत युद्धसदृश्य स्थिती ! अमेरिकेचा तिसऱ्या दिवशी इराणवर हल्ला, जागतिक तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम.या आस्थापना भूमाफियांनी बेकायदेशीर हॉटेल्स विकसित करून भाड्याने दिल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते राम सोलंके, मंगेश गायकवाड, महेश उईके व इतरांसह अन्न व औषध प्रशासनाकडे करीत अन्न सुरक्षा व मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाईची मागणी केली होती..पनीर ॲनालॉग फलक नसण्यासह अनेक नियमांचे केले उल्लंघन या तक्रारींची दखल घेत औषध प्रशासनाने हजारीपहाड येथील याराना फॅमिली रेस्टॉरेंट, फेटरी येथील द हट रेस्टॉरंट आणि फ्रेंड्स कॉलनी येथील इंडियन तंदूर या हॉटेलची तपासणी केली..Ladki Bahin Yojana Installment Update : लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल 81 लाख महिलांना वगळले; मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती, 'ई-केवायसी'नंतर कारवाई.यात स्वयंपाक खोलीत धुण्याच्या जागेवर पाणी साचले होते. शिवाय पनीर ॲनालॉग फलक नव्हते, अन्नपदार्थ हाताळण्याचे ज्ञान असल्याचे प्रमाणपत्र नव्हते, खरेदी केलेल्या अन्नपदार्थांची बिले नव्हती, फ्रीजरमध्ये शाकाहारी मांसाहारी पदार्थ एकाच ठिकाणी होती यासह अन्य नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्याने अन्न परवाना रद्द करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.