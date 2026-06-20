नागपूर

Nagpur Raid: नागपूरमध्ये कामोत्तेजना वाढवणारं बोगस औषध उजेडात! 'या' कॅप्सुलचा पर्दाफाश; अन्न व औषध प्रशासनाची रेड

Medical store raided for selling counterfeit 'Kamraj Capsules' harmful to public health: आयुर्वैदिक औषधांच्या नावाखाली नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करण्याचा प्रकार काही लोक करत होते.
FDA Crackdown in Nagpur

FDA Crackdown in Nagpur

esakal

संतोष कानडे
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Nagpur Fake Kamraj Capsule Raid: नागपूरमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कामोत्तेजना वाढवण्यासाठी बोगस औषधाची सर्रासपणे विक्री होत होती. या प्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने धडक कारवाई करीत मेडिकलवर छापा टाकला आणि बोगस कॅप्सुल जप्त केल्या आहेत. आयुर्वैदिक औषधांच्या नावाखाली अॅलोपॅथी औषध विक्री केलं जात असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

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