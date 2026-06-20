Nagpur Raid: नागपूरमध्ये कामोत्तेजना वाढवणारं बोगस औषध उजेडात! 'या' कॅप्सुलचा पर्दाफाश; अन्न व औषध प्रशासनाची रेड

Nagpur Fake Kamraj Capsule Raid: नागपूरमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कामोत्तेजना वाढवण्यासाठी बोगस औषधाची सर्रासपणे विक्री होत होती. या प्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने धडक कारवाई करीत मेडिकलवर छापा टाकला आणि बोगस कॅप्सुल जप्त केल्या आहेत. आयुर्वैदिक औषधांच्या नावाखाली अॅलोपॅथी औषध विक्री केलं जात असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं..नागपूरमध्ये कामराज कॅप्सुल नावाने एका गोळीची विक्री होत होती. कामोत्तेजना वाढवणारं औषध म्हणून या कॅप्सुलचं मार्केटिंग केलं जात होतं. ही बाब अन्न व औषध प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर औषध निरीक्षक, नागपूर यांनी मेडिकलवर छापा टाकला आणि काही सॅम्पल जप्त केले..Nasrapur Crime : नसरापूर अत्याचार-खून प्रकरणात सीसीटीव्ही, डीएनए पुराव्यांवरून आरोपीचा खोटेपणा उघड; २५ जूनला निकाल.जप्त केलेल्या कॅप्सुलमध्ये अॅलोपॅथी कंटेंट आढळून आलेला आहे. आयुर्वैदिक औषधांमध्ये बेकायदेशीरपणे भेसळ करुन विक्री करण्याचा हा प्रकार होता. आयुर्वैदिक औषधांच्या नावाखाली नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करण्याचा प्रकार काही लोक करत होते. अन्न व औषध प्रशासनाने या कारवाईत मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे..Latur Highway Robbery: लातूर-नांदेड महामार्गावर पहाटे दोन कार अडवून दरोडा; महिलांकडील साडेतीन लाखांचे सोन्याचे दागिने लुटले.सदरील औषध अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आणि बनावट असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. याप्रकरणी नागपूरच्या गणेशपेठ पोलिस ठाण्यात संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही माहिती पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक टिकाराम ठाकूर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.