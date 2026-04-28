Nagpur News: खत विक्रेत्यांची दीड कोटींची उलाढाल ठप्प; १,२०० खत विक्रेते संपावर ; ८ हजार कामगारांना फटका

नागपूर: खरीप हंगामाच्या तोंडावर खत विक्रेत्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे जिल्ह्यात दररोज होणारी सुमारे सव्वा ते दीड कोटींची उलाढाल पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. या आंदोलनामुळे दुकानात, व्यवसाय प्रतिष्ठानात रोजंदारी तत्त्वावर काम करणाऱ्या जवळपास ८ हजार कामगारांना फटका बसणार आहे. या संपात जिल्ह्यातील १ हजार २०० कृषी केंद्रांनी सहभाग घेतला आहे..खत कंपन्यांकडून होणारी लिंकिंगची सक्ती आणि प्रशासकीय जाचक अटींविरुद्ध महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइडस, सीड्स डीलर्स असोसिएशनने (माफदा) हा बेमुदत संप पुकारला आहे. जिल्ह्यातील खत, बियाणे व कीटकनाशक विक्रीची सर्व दुकाने बंद ठेवण्यात आली आहेत. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक कृषी साहित्य उपलब्ध होण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत..या संपाचा सर्वाधिक परिणाम रोजंदारी तत्त्वावर काम करणाऱ्या कामगारांवर होणार आहे. खत विक्री दुकाने, गोदामे, वाहतूक कामगार, हमाल असे असे साधारण ८ ते १० हजार लोकांना या व्यवसायातून नियमित मजुरी मिळते. मात्र, संपामुळे सध्या हे मजूर सध्या कामाविना आहेत..आज चर्चेसाठी निमंत्रणप्रशासनाने या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी (ता. २८) कृषी केंद्र संचालकांना चर्चेसाठी बोलावले आहे. सर्व मागण्या मान्य करण्यात याव्या, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. तोडगा निघाल्यास आनंद आहे. अन्यथा बेमुदत संप सुरू राहील, अशी माहिती नागपूर डिस्ट्रिक्ट ऍग्रो डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अभिजित काशिकर यांनी दिली..कामगारांची पगार कपात नाहीसंपामुळे प्रतिष्ठानात महिनेवारी काम करणारे साधारणतः सात ते आठ हजार कामगार घरी बसले आहेत. संप किमान तीन दिवस चालेल, असा अंदाज आहे. पण, कामगारांचे वेतन कपात होणार नाही, अशी ग्वाही डिस्ट्रिक्ट ॲग्रो डीलर्स अससीएशनने दिली आहे.