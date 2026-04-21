Nagpur News: खत साठेबाजांविरुद्ध कारवाई; १८३ केंद्रांना नोटीस; ४३ परवाने निलंबित, दोघांवर गुन्हे

नागपूर: विभागात खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठा व खतांचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी विभागात कृषी विभागातर्फे धडक मोहीम राबविण्यात येत आहे. .या अंतर्गत विभागात १८३ खत विक्री केंद्रांना नोटीस बजावली असून ४३ केंद्रांचे परवाने निलंबित केले आहे. दोन विक्री केंद्रांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.विभागातील सहा जिल्ह्यांसाठी या खरीप हंगामामध्ये १९.५३ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे..या हंगामासाठी शासनाकडून ७.१०० लाख मेट्रिक टन खत पुरवठा मंजूर झाला आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या खतांची तसेच बियाण्यांची कमतरता भासणार नाही.खरीप हंगामासाठी शेतकरी बांधवांनी गरजेपुरतीच खते व बियाणे खरेदी करावी कुठल्याही परिस्थितीत अतिरिक्त साठा करू नये तसेच खतांचे नियोजन करत असताना केवळ युरिया व डीएपी खतावरच अवलंबून राहता इतर पर्यायी व संयुक्त खताचा वापर करावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे..खत विक्री केंद्रांनी खत विक्री केवळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना करावी. विक्री करताना मशीनद्वारे विक्री करावी तसेच शिल्लक खत प्रत्यक्ष साठा त्याची नोंदवही ठेवावी, असे आवाहन ही विभागीय कृषी सहसंचालक उमेश घाडगे यांनी केले आहे.."विभागात खतांचा तसेच कृषी निविष्ठांचा काळाबाजार साठेबाजी थांबवण्यासाठी कृषी विभागातर्फे विशेष मोहीम राबविण्यात आली आहे. अनावश्यक खतांचा साठा तसेच साठेबाजी करणाऱ्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे."-उमेश घाडगे, कृषी सहसंचालक.